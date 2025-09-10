Среди предложенных артистов затесался Кристофер Джадж, голос персонажа из игр.

Киноинсайдер Джон Кампеа поделился списком актеров, которых, по его словам, обсуждают на роль Кратоса в будущей экранизации God of War.

По его словам, в списке потенциальных кандидатов фигурируют 10 имен. Он подчеркнул, что это не официальный шорт-лист Amazon, а скорее слухи и разговоры в индустрии, но вот эти актеры могли бы примерить роль бога войны:

Кристофер Джадж (озвучивал Кратоса в играх)

Джейсон Момоа ("Аквамен")

Дэйв Батиста ("Стражи Галактики")

Уинстон Дьюк ("Черная пантера")

Джо Манганьелло ("True Blood")

Triple H (Пол Левек, рестлер и актер)

Ману Беннетт ("Спартак")

Оливье Рихтерс ("Голландский гигант")

Трэвис Фиммел ("Викинги")

Генри Кавилл ("Ведьмак")

Кампеа добавил, что для кастинга важны два критерия: актер должен выглядеть старше, с историей и "шрамами", и при этом иметь внушительную физическую форму, способную передать мощь Кратоса.

При этом роль не требует длинных монологов, главное, чтобы актер мог держать внимание зрителя через пластику, эмоции и взаимодействие с Атреем.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, когда Amazon начнет съемки сериала по God of War. Шоу адаптирует сюжет перезапуска от Кори Барлога.

