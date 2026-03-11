Разбираемся, какой страховой стаж для пенсии нужен в 2026 году, и в каком возрасте можно идти оформляться в Пенсионный.

Страховой стаж в Украине определяет, в каком возрасте человек может уйти на пенсию. В 2026 году оформить пенсию по возрасту можно при достижении 60, 63 или 65 лет - при условии, что к этому моменту будет выполнено требование по минимальному страховому стажу. Чем больше стаж, тем раньше появляется право на пенсию.

Что такое страховой стаж в Украине

Страховой стаж в Украине - это время, в течение которого человек официально работал и за него регулярно платились взносы в государственную систему социального страхования (ЕСВ - единый социальный взнос). Именно этот стаж определяет, когда можно оформить пенсию по возрасту.

С какого года считается страховой стаж в Украине? Страховой стаж считают с 1 января 2004 года - в него входят только те годы работы, за которые реально уплачивались взносы. Трудовая книжка сама по себе уже не является доказательством.

Но до 2004 года любая официальная работа (ранее это был трудовой стаж) автоматически засчитывается в страховой стаж.

Сейчас в ПФУ предлагают оцифровать трудовую книжку, если у человека есть стаж до 1 января 2024 года - сделать это нужно до 10 июня 2026 года. Ранее мы подробно рассказывали, кто должен оцифровать трудовую книжку в Украине и зачем вообще это делать.

Каким должен быть страховой стаж для пенсии в Украине в 2026 году

Выйти на пенсию по возрасту человек может только при наличии минимального страхового стажа. Минимальный страховой стаж для пенсии в Украине составляет 15 лет, но в этом случае стать пенсионером можно лишь в 65 лет. Чтобы уйти на пенсию раньше (в 60 лет или в 63 года), нужно иметь больше стажа, пишет сайт Пенсионного фонда.

В 2026 году для выхода на пенсию нужен такой минимальный стаж:

в 60 лет - не менее 33 лет страхового стажа ( в 2025-м было 32 года);

в 63 года - 23 лет стажа (было 22 года);

в 65 лет - 15 лет стажа.

Каждый год требование к минимальному стажу увеличивается на один год, то есть, в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет будет нужно 34 года стажа, в 2028 году - 35 лет. Для выхода на пенсию в 63 года в 2027 году нужно будет уже как минимум 24 года стажа, а в 2028 года - 25 лет. Минимальный стаж 15 лет, чтобы выйти на пенсию в 65 лет, не меняется.

Размер пенсии по возрасту рассчитывается индивидуально для каждого человека. Он зависит как от страхового стажа, так и от размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия по возрасту назначается автоматически - например, на следующий день после достижения 60 лет и необходимом стаже, или по заявлению человека. Подать заявление можно в любом сервисном центре ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

