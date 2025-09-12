Создатели сериала неоднократно отступали от книжного канона, настроив против себя фанатов и даже Генри Кавилла.

4-й сезон "Ведьмака" от Netflix принесет зрителям не только новые сюжетные линии и смену исполнителя роли Геральта, но и неожиданные "музыкальные" сюрпризы для современного фэнтезийного сериала.

Как пишет Redanian Intelligence, одна из любимых фанатами сцен из романа "Крещение огнем" превратится в мини-мюзикл. Речь идет о моменте, где Лютик, Геральт, Мильва, Кагыр и Регис на мгновение садятся и готовят рыбный суп, в то же время наслаждаясь моментами общения перед надвигающейся бурей.

В оригинале это тихая, но глубокая сцена, где герои раскрываются через диалоги и шутки у костра. Но в сериале эпизод будет сильно расширен. Почти вся серия будет посвящена этому привалу, дополненному флешбеками о прошлом персонажей.

Мини-эпизод Лютика будет выполнен в формате мюзикла – с пением и танцами. Детали не приводятся, но утверждается, что в сцене будут петь все участники, включая Вальдо Маркса, трубадура-конкурента Лютика. Не исключено и подпевание от Геральта.

Премьера четвертого сезона "Ведьмака" состоится в 2025 году, скорее всего, в конце октября. Ранее инсайдеры рассказали подробности спин-оффа сериала "Ведьмак" от Netflix.

Параллельно в разработке находится игра The Witcher 4 от CD Projekt. Это будет первая часть новой игровой трилогии "Ведьмака" с Цири в главной роли.

