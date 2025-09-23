Пока неизвестно, будет ли следующая часть продолжать историю Энцо.

Меньше чем через два месяца после выхода Mafia: The Old Country появились слухи о том, что Take-Two уже дала зелёный свет следующей части серии.

Актриса Карина Конти, сыгравшая Изабеллу Торризи, возлюбленную Енцо Фавари, во время недавнего стрима на канале Bubbly Nuggets обмолвилась, что слышала о планах на продолжение.

Больше никакими подробностями актриса не поделилась. Неизвестно, будет ли предстоящая игра продолжать сюжет The Old Country, однако учитывая то, что о планах компании известно Конти, можно предположить, что в сиквеле будет учавствовать Изабелла.

На старте Mafia: The Old Country показала неплохие результаты: более 800 тысяч копий за первую неделю. Игра не ставила целью рвать чарты, но при своём бюджете и скромном цикле разработки в 3 года проект выглядит успешным.

На агрегаторе Metacritic средняя оценка Mafia: The Old Country составляет 75 баллов из 100 на основе 51 рецензии. Критики отмечают, что это просто нормальная игра, без претензий на культовость.

Ранее мы рассказывали, что RTX 4090 не тянет Mafia: The Old Country на максимальных настройках в 4К разрешении. Игра выдаёт 30-40 FPS даже на топовой видеокарте.

