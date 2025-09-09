Gосле обнаружения сайты сразу же переехали с серверов rockstargames.com.

Инсайдер Tez обнаружил, что издатель Take-Two недавно зарегистрировал ряд доменов, которые почти наверняка связаны с GTA 6.

Сайты с говорящими названиями вроде what-up.app, rydeme.app, buckme.app, leonidagov.org, brianandbradley.com, hookers-galore.com, wipeoutcornskin.com и myboyhasacreepycorndog.com были зарегистрированы 27 мая.

Первоначально они были привязаны к тем же nameserver, что и rockstargames.com, а позже внезапно переехали на нейтральные сервера Mark Monitor.

Видео дня

Очевидно, что WhatUp - пародия на WhatsApp, RydeMe намекает на Uber и, скорее всего, станет способом быстро передвигаться по городу, BuckMe может пародировать OnlyFans, Leonidagov.org очевидно отсылает к штату Леонида, где разворачиваются события, BrianAndBradley.com фанаты считают сатирой на юридические конторы, а Hookers-Galore.com балансирует между шуткой про рыбалку и взрослый юмор.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК проект доберётся позже.

Ранее мы рассказывали, что надёжный инсайдер считает, что Rockstar может перенести GTA 6 на осень 2026 года. Том Хендерсон сразу обозначил, что это его личное мнение, основанное на наблюдениях за перфекционизмом Rockstar.

Вас также могут заинтересовать новости: