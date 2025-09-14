Стала известна дата премьеры 4-го сезона сериала.

Стриминговый сервис Netflix презентовал официальный тизер четвертого сезона фэнтези сериала "Ведьмак". Таким образом зрители впервые увидели Лиама Хемсворда в роли Геральта из Ривии.

На коротком ролике можно заметить битву главного героя с монстром, которым оказался призрачный, мстительный дух. Меч на этот раз не помогает Геральту, поэтому он использует свои знаки ведьмака: сначала Аард, чтобы отбросить призрака назад, а затем Ирден, чтобы заточить его в магической клетке. Охотнику удалось обездвижить монстра, после чего он уничтожил призрака, раздавив его сердце.

После этой темной сцены в тизере появились дата премьеры. Теперь официально известно, что релиз четвертого сезона "Ведьмака" состоится 30 октября на Netflix.

Видео дня

Ведьмак: Сезон 4 - официальный тизер

Напомним, что Лиам Хемсворт заменил Генри Кавилла и сыграет в сериале в двух новых сезонах. Как отметила шоураннер проекта Лорен Шмидт-Хиссрич, зрителей ждет много сюрпризов, но при этом они смогут насладиться вселенной, которую так полюбили.

"Одна из вещей, о которой мы всегда говорим, это то, что не было бы "Ведьмака", если бы все закончилось счастливо. Это начало двухсезонного путешествия для нашей семьи... Будьте готовы к сюрпризам, будьте готовы принять, что все выглядит иначе, и знайте, что суть того, что вы любите, осталась неизменной. У нас также есть прекрасная возможность, в середине сериала, перезапустить его - сказать: "Все иначе, мы выходим на старт с громким успехом, и это будет масштабнее и лучше, чем когда-либо", - рассказала Лорен Netflix.

Ранее УНИАН писал, что в четвертом сезоне "Ведьмака" создатели превратят в мюзикл одну из популярных сцен.

