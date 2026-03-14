Чтобы яичный омлет получился легким и воздушным, в него нужно вмешать воду.

Нет популярнее блюда на завтрак чем пышный омлет. Это универсальное питательное лакомство, что под силу приготовить каждому. Обычно в такую яичницу для пышности добавляют молоко или сметану. Но чтобы она стала действительно кремовой, этот шаг необязателен.

Если вы хотите получить по-настоящему нежное блюдо с пышной структурой, можно обойтись всего лишь двумя ингредиентами. Вам обязательно понравится такой омлет - рецепт доступен каждому и не требует дорогих ингредиентов.

Что можно добавить в омлет, чтобы было вкусно

Делать воздушную и несложную яичницу читателей научило немецкое издание Focus. Как оказалось, для этого в блюдо вмешивают не молоко и не сметану, а самую обычную воду - это именно то, что дает пышность омлету. Жжидкость помогает яйцам лучше соединиться, придавая им гладкую структуру.

Эта добавка работает благодаря тому, что во время готовки вода превращается в пар. Таким образом она "готовит" омлет изнутри и выделяет пузырьки воздуха.

Также есть еще один надежный способ, как сделать пышный омлет на сковороде - для этого нужно разделить желтки и белки. Первые мы смешиваем с молоком или водой, а вторые взбиваем миксером в пышную массу. Затем все аккуратно соединяем и жарим. Чтобы всё получилось, яйца должны быть очень холодными, сразу с холодильника.

Чтобы блюдо не теряло воздушности, запомните еще два важных нюанса. Перед тем, как приготовить омлет сильно разогрейте сковороду и растопите в ней сливочное масло (так будет вкуснее, чем с подсолнечным). А когда выльете массу на поверхность, то уменьшите огонь. Также сковороду обязательно нужно накрыть крышкой, чтобы влага не терялась.

Вкусный рецепт омлета на сковороде

В том, как приготовить обычный омлет с водой, нет ничего сложного. Для начала поставьте сковороду на плиту и нагрейте, пока она не станет горячей. За это время разбейте два яйца в миску, добавьте две столовые ложки воды. Не забудьте посолить и приправить по вкусу. Хорошенько взбейте венчиком.

Когда сковорода нагрелась, растопите в ней кусочек масла и влейте яичную массу. Уменьшите огонь до минимального. Жарьте омлет около 2 минут под крышкой, затем переверните на другую сторону и готовьте еще 1 минуту. Посыпьте блюдо зеленью и наслаждайтесь его нежным вкусом.

