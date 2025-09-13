На The International 2025 Ньюэлл поделился своей любовью к коммьюнити "Доты".

Гейб Ньюэлл признался, что остаётся преданным фанатом Dota 2, хотя каждый день сталкивается с токсичностью в игре. По словам основателя Valve, игроки регулярно поливают его оскорблениями в чате, но даже это не мешает ему запускать матч за матчем.

Об этом он рассказал во время открытия финала The International 2025, своеобразного "чемпионата мира" по Dota 2:

"Раз в неделю мне пишут: "Эй, нуб, удали игру и…" - но это всего лишь отражение энтузиазма игроков. Та энергия, которую они привносят, и есть причина, почему я до сих пор каждый день играю в Dota".

Он вспомнил, что впервые по-настоящему влюбился в игру ещё после самого первого The International в 2011 году. Тогда его поразили не только мастерство участников, но и страсть сообщества.

С тех пор Ньюэлл называет Dota не просто проектом Valve, а "той самой игрой", которую и сам обожает запускать ночами.

