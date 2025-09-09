Sony уже опробовала такую схему на Playstation 5 Pro.

Playstation 6 получит версию со съёмным дисководом, Sony уже опробовала такое решение на PS5 Pro. Тогда это было сделано ради экономии на производстве и логистике.

Как сообщают в Insider Gaming, игроки смогут выбрать - взять "цифровую" PS6 без привода, сразу купить версию с ним или докупить дисковод позже.

Источники утверждают, что Sony твёрдо настроена оставить такой вариант, поскольку он показал отличные результаты на PS5. Всё для того, чтобы снизить расходы на производство в условиях трудных времён в мировой экономике.

На фоне этих же обстоятельств изменится и сам дизайн консоли. По слухам, PS6 сделают проще и компактнее, чтобы уменьшить вес, занятое место при перевозке и стоимость доставки.

Напомним, по другим слухам Sony собирается даунгрейдить Playstation 5 в Европе, теперь у консоли будет меньше памяти - приставки будут продаваться с SSD на 825 ГБ, вместо 1 ТБ.

Ранее мы рассказывали, что в сеть утекли характеристики портативной Playstation 6, и она мощнее Xbox ROG Ally и Switch 2. Консоль можно будет подключить к док-станции, как Nintendo Switch.

