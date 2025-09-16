Компания Valve опубликовала список лучших игровых новинок, которые появились в каталоге магазина Steam в августе 2025 года.
Игры и DLC поделили на три категории – "золото", "серебро" и "бронза". Этот месяц был богат на громкие релизы, поэтому в подборке можно встретить много известных тайтлов.
В список, помимо прочих, попала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, что ожидаемо. Ремейк культовой игры Кодзимы стал одним из самых успешных релизов лета 2025 года. Игра продалась миллионом копий всего за один день.
"Золото"
- Metal Gear Solid Δ: Snake Eater;
- Titan Quest II;
- Mafia: The Old Country;
- Madden NFL 26;
- Gears of War: Reloaded;
- Tiny Bookshop;
- Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition;
- Story of Seasons: Grand Bazaar;
- Abyssus;
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2;
- SUPER ROBOT WARS Y;
- The Bazaar.
"Серебро"
- Lost Soul Aside;
- VOID/BREAKER;
- Discounty;
- Castle Crashers — Painter Boss Paradise;
- Is This Seat Taken?;
- Last Epoch — Primal Legend Supporter Pack;
- Whisper of the House;
- Waterpark Simulator;
- Shinobi: Art of Vengeance;
- OFF;
- Call of Duty: Black Ops 6 — BlackCell (Season 05).
"Бронза"
- Supraworld;
- MakeRoom;
- Heretic + Hexen;
- Sword of the Sea;
- Guilty Gear -Strive- — Additional Character 17 — Lucy;
- Age of Wonders 4: Archon Prophecy;
- Whisper Mountain Outbreak;
- Knightica;
- Artis Impact;
- Stick It to the Stickman;
- A Few Quick Matches;
- Horizon Walker;
- The Scouring;
- ERA ONE;
- The Bazaar — Ingenious Engineer Expansion
- 東方錦上京 〜 Fossilized Wonders;
- Fate/hollow ataraxia REMASTERED;
- Dice Gambit;
- Throne and Liberty Equinox Celebration Pack: Gold;
- BLACK SOULS;
- NBA 2K26 MyCAREER Bonus Offer: Season 1;
- NBA 2K26 Hall of Fame Pass: Season 1;
- Warframe: Caliban Prime — Accessories Pack.
Ранее в Steam сменилась самая желанная игра. Место уже вышедшей Hollow Knight: Silksong занял "выживач" Subnautica 2, но ждать его придется долго – релиз в раннем доступе намечен лишь на 2026 год.
Сентябрь 2025 года может стать одним из лучших игровых месяцев в истории. За две недели вышли Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4, Cronos: The New Dawn и Hell is Us. А до конца месяца еще выйдут Hades II, Silent Hill f и Sonic Racing: CrossWorlds.