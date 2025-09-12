Radeon RX 9060 XT оказалась самой лучшей видеокартой по соотношению цена за FPS в 1080р и 1440р.

Авторитетное немецкое издание ComputerBase провело ряд тестов различных видеокарт, чтобы определить модели с наиболее выгодным соотношением цены и быстродействия. Данные актуальны по состоянию на сентябрь 2025 года.

Список составляли по итогам тестирования 29 актуальных видеокарт Nvidia, AMD и Intel в 15 современных играх с максимальными настройками графики. Тестирование проводили в разрешениях 1080p, 1440p и 4К.

Видеокарты для 1080р

Самой выгодной картой для игр с разрешением 1080р и классической растеризацией оказалась Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ. Далее идет GeForce RTX 5060 8 GB, а за ней – Intel Arc B580.

В играх с технологией трассировки лучей победа вновь досталась Radeon RX 9060 XT в версии с 16 ГБ памяти. За ней расположились GeForce RTX 5060 Ti 8 GB и GeForce RTX 5060 8 GB.

Видеокарты для 1440р

Наиболее выгодным решением для 2К-гейминга вновь оказалась Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Она с заметным отрывом опережает GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, расположившиеся на второй и третьей строчках рейтинга.

В играх с рейтрейсингом первые три строчки достались видеокартам AMD. Это вновь Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, Radeon RX 9070 и Radeon RTX 9060.

Видеокарты для 4K

В пересчете количество fps на каждый потраченный евро лидером подборки 4К-гейминга стала Radeon RX 9070 XT. Она заняла лидирующие позиции не только в классической растеризации, но и в трассировке лучей.

Второе место в обоих рейтингах досталось Radeon RX 9070. А замыкает тройку лидеров GeForce RTX 5070.

Видео дня

Согласно опросу Steam, половина ПК-геймеров до сих пор использует разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Меж тем на 2К обновилось всего 20% геймеров. А самой популярной видеокартой стала RTX 4060.

Ранее AMD представила потенциальный хит продаж – бюджетный процессор Ryzen 5 9500F на архитектуре Zen 5. Новинка позиционируется как преемник "народного" Ryzen 5 7500F и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.

Вас также могут заинтересовать новости: