Нил Дракманн не сомневается в успехе Intergalactic: The Heretic Prophet.

Нил Дракманн поделился, что он хотел бы чтобы его новый проект Intergalactic: The Heretic Prophet превратился в полноценную франшизу. Но это случиться при одном условии: игра должна хорошо продаться.

В интервью Variety глава Naughty Dog отметил, что студия видит в Intergalactic задел для будущего, как когда-то в The Last of Us: "Если игра будет успешной, вы ещё её увидите. Будет ли она нашей следующей после релиза - сказать не могу, но дверь остаётся открытой".

По его словам, Intergalactic - самый масштабный и дорогой проект студии, своеобразная "эволюция" всех прошлых игр.

Сразу после этого интервьюэр задал вопрос, будет ли Naughty Dog переносить свою новую историю на экраны. На это Дракманн ответил, что он рассматривает такие варианты со всеми своими проектами. Например, параллельно разработке The Last of Us он писал новеллизацию сюжета, которая позже легла в основу сериала HBO, вспоминает разработчик.

Ранее мы рассказывали, что у Нила Дракманна есть идеи для The Last of Us 3, но не факт, что он их реализует. Шоураннер сериала по TLOU Крейг Мейзин считает, что, возможно, это и хорошо.

