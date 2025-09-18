Акция продлится до 25 сентября, 18:00 по Киеву.

Epic Games Store решил порадовать своих пользователей двумя бесплатными играми. До вечера 25 сентября в магазине можно забрать милое артхаусное приключение от создателей Machinarium и симулятор выживания в холодном краю.

Project Winter – мультиплеерный выживач с элементами "Мафии". Каждый игрок в начале игры получает роль: "выживший" или "предатель". Выжившим нужно скооперироваться, найти способ позвать на помощь и покинуть территорию. Предатели же должны им помешать.

В Steam у Project Winter почти 14 000 отзывов, а рейтинг составляет 84%.

Видео дня

Samorost 2 – головоломка от всеми любимых авторов квестов, чешской студии Amanita Design. Игра считается одной из лучших в жанре point-and-click благодаря своему уникальному художественному стилю, атмосферности и запоминающемуся дизайну уровней.

"Милая сюрреалистическая история о космическом путешествии Гнома, чью собаку похитили злобные инопланетяне. Посетите удивительные места, познакомьтесь с их странными обитателями и спасите песика – все под изумительную музыку Томаша Дворжака", – из описания игры.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать две игры: 2D экшн-RPG в азиатском сеттинге Eastern Exorcist и пойнт-клик адвенчуру Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

Valve делился списком лучших игровых новинок, которые появились в Steam в августе 2025 года. Этот месяц был богат на громкие релизы, поэтому в подборке можно встретить много известных тайтлов.

Вас также могут заинтересовать новости: