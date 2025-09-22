По словам автора курса Торе Олссона, это то же самое, что исследовать историю через отражение в музыке и кино.

В Университете Теннесси стартует первый курс, в рамках которого историю США с 1980 года будут изучать через игры серии GTA. Программу разработал профессор истории Торе Олссон, он же возьмёт на себя преподавание.

В интервью IGN Олссон рассказал, что GTA станет отличным инструментом для обсуждения американского прошлого, хотя, конечно, как "учебник" игры использоваться не будут:

"Кого-то может шокировать, что курс построен на видеоигре, и особенно на этой франшизе. Но игры давно стали частью мейнстрима. Когда-то таким же провокационным казался курс по истории рок-н-ролла, а теперь он один из самых популярных в моём университете".

Особый акцент будет сделан на GTA: San Andreas, действие которой разворачивается в вымышленном городе Лос-Сантос. По словам Олссона, финал игры напрямую отсылает к беспорядкам 1992 года в Лос-Анджелеса, как говорит профессор, одному из самых значимых, но при этом часто неверно истолкованных событий новейшей истории США.

Интересно, что GTA в курсе Олссона рассматривается как часть самой этой истории. Франшиза стартовала в 1997 году и с тех пор стала культурным феноменом, пережив политические скандалы и попытки цензуры.

По словам профессора, этот путь, от "злой игры про угон машин" до одной из самых влиятельных франшиз 21 века, тоже позволит студентам увидеть, как менялось отношение общества к медиа, развлечениям и самим представлениям о морали.

Олссон считает, что в будущем подобные программы станут обычным делом, и курсы по цифровым мирам войдут в университетскую практику так же, как когда-то курсы по музыке или кино.

