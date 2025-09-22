Кодзиме нравится, когда сюжет понятен с самого начала.

Хидео Кодзима объяснил, почему трейлеры Death Stranding 2 выглядят так, будто раскрывают весь сюжет игры вплоть до финала. По словам геймдизайнера, такое отсутствие конспирации - намеренное.

В интервью The Washington Post Кодзима упомянул, что культура восприятия спойлеров изменилась. В качестве примера он привел фильм Captain America: Brave New World, где зрителям должны были показать неожиданное превращение персонажа Харрисона Форда в Красного Халка, но постеры с этим уже висели возле кинотеатров: "Мы живем в эпоху, когда информация раскрывается заранее. И я использую это как крючок".

Кодзима также сравнил ситуацию с The Last of Us Part 2, когда студия Naughty Dog скрывала реальный сюжет, показывая в трейлерах сцены с Джоэлом, которого на самом деле в игре было гораздо меньше:

"Я стараюсь поступать иначе, чем в кино или книгах, где люди могут сказать: "Я это и так предвидел". Если вы играете 60 часов и в самом конце чувствуете: хорошо, что история закончилась именно так, как надеялся изначально - значит, я специально это подготовил. Я намеренно подаю спойлеры маленькими порциями".

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима анонсировал выставку, где покажет свои будущие игры. На ивенте отпразднуют 10-летие студии Kojima Productions.

