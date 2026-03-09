Что можно сажать в открытый грунт в марте, чтобы в рекордно короткие сроки создать яркий сад.

С приходом тепла хочется, чтобы сад или двор зацвели как можно быстрее. Если вы хотите увидеть яркие краски уже к середине весны, лучше выбирать быстрорастущие цветы.

Эксперты советуют обратить внимание на несколько видов растений, которые легко вырастить из семян. Всего за несколько месяцев вы создадите настоящий цветочный рай - рассказываем, какие цветы сажать весной, чтобы цвели все лето.

Какие цветы посадить ранней весной

Садоводы назвали целый список цветов, которые можно сажать уже в марте.

Цинния

Если говорить о том, какие цветы можно сажать в марте в открытый грунт, то стоит остановиться на цинниях, пишет издание Martha Stewart.

Циннии бывают разных размеров и цветов, и их легко вырастить из семян - достаточно просто посеять на грядку или в контейнер. "Высокие сорта лучше всего подходят для срезки, а более низкие, такие как Profusion и Zahara, красиво смотрятся в ландшафтном дизайне", - говорит садовод и мастер-садовник из Университета штата Северная Каролина Шарлотта Глен.

Среди ее любимых сортов - Zinnia haageana, включая Persian Carpet, Jazzy и Aztec Sunset: "Они растут более компактно и их разноцветные цветы хорошо вписываются в загородные или дачные сады. К тому же они отлично подходят для привлечения опылителей".

Характеристики циннии:

высота - около 60 см;

время до цветения - 65 дней.

Любит солнечные места или полутень и плодородную почву.

Глобус амарант

Глобус амарант (Gomphrena) бывает желтого, красного, оранжевого, розового и фиолетового цветов - на любой вкус. По словам садовода-консультанта из Университета штата Оклахома Дэвида Хилока, каждая головка растения состоит из множества маленьких цветов, что придает ему характерную шарообразную форму.

"Я по-настоящему полюбила это выносливое однолетнее растение, устойчивое к жаре и засухе, которое цветет все лето и осень в центральной части Северной Каролины, - говорит Шарлотта Глен. - Глобус амарант любит тепло и растет медленно, пока температура не станет выше. Обычно я жду, пока в моем саду появятся всходы, а затем пересаживаю их в нужное место".

Глобус амарант также отлично подходит для сада, привлекая опылителей:

высота растения - от 30 до 60 см;

время до цветения - 85 дней.

Любит солнце и хорошо дренированную плодородную почву.

Бархатцы

Вспоминая еще, какие сезонные цветы можно сажать в марте, многие садоводы называют бархатцы. Их очень легко выращивать из семян, можно даже начинать выращивать в помещении, а затем переносить на улицу, когда минует угроза заморозков.

"Мне нравится выращивать одноцветковые сорта Tagetes tenuifolia, такие как Lemon Gem, которые образуют небольшие подушкообразные растения с изящной листвой и имеют цитрусовый запах", - говорит садовод Глен.

Существует очень много сортов ноготков, и все они легко выращиваются, к тому же могут и самостоятельно пересеваться. "Единственный недостаток - это то, что у них могут быть проблемы с паутинным клещом, в зависимости от вашего региона", - добавляет Дэвид Хилок.

Характеристики растения:

высота - от 15 см до 1,2 м;

время до цветения - 45 дней.

Любят солнце и рыхлую почву.

Подсолнухи

Подсолнухи родом из Северной и Центральной Америки, и они давно стали культовыми растениями. Их легко выращивать из семян и можно даже сеять прямо в саду.

"Существует много сортов, от низкорослых до гигантских, поэтому выбирайте подходящий для вашего участка", - говорит Шарлотта Глен.

Как они растут:

высота - от 90 см до 2,7 м;

время до цветения - от 70 до 100 дней.

Любят солнце, хорошо дренированную и плодородную почву и умеренный полив.

Бурачник

"Бурачник (Borago officinalis) - быстрорастущее однолетнее растение, которое любят опылители", - говорит доцент и садовод из Университета штата Орегон Брук Эдмундс.

Если вы не знаете, какие цветы посадить в марте в открытый грунт - останавливайтесь на бурачнике. Он быстро дает синие или белые цветы, которые будут покрыты медоносными пчелами. Также он активно самосеется, поэтому в саду могут появляться новые растения даже там, где вы их не планировали. К счастью, их легко распознать и при необходимости удалить.

Характеристики растения:

высота - 30-90 см;

время до цветения - 50 дней.

Любит солнце или полутень, рыхлую и плодородную почву.

Настурция

Настурции (Tropaeolum majus) быстро прорастают и начинают цвести, хотя, в зависимости от того, где вы живете, могут и не цвести все лето.

"Они не выдерживают жары, но я все равно выращиваю их, потому что их цветы особенно радуют глаз в начале сезона", - говорит Шарлотта Глен.

Вы можете начать выращивать настурцию в небольших контейнерах, посадив по несколько семян в каждый горшок. После этого рассаду лучше размещать на солнечном месте - так цветы будут яркими и крупными.

Если хочется добавить пикантности в блюда, Глен и Брук Эдмундс советуют использовать съедобные цветы настурции в салатах и других рецептах - у них характерный перечный вкус.

Что из себя представляет настурция:

высота - 30-90 см;

время до цветения - 60 дней.

Также любит солнце и хорошо дренированную почву.

Петушиный гребень

Петушиный гребень (Celosia) принадлежит к семейству амарантовых и имеет очень характерные цветы - некоторые сорта напоминают гребень петуха.

"Цветы похожи на креповую бумагу, и когда на них падает солнце, они как бы светятся, - говорит Дэвид Хилок. - Эти гребни добавляют саду приятную текстуру".

Петушиные гребни довольно легко выращивать из семян, и они бывают разных цветов. Кроме того, есть несколько сортов, которые не имеют гребенчатой формы.

Характеристики:

высота - 30-90 см;

время до цветения - 90 дней

Любит плодородную и влажную почву и солнечные участки.

Петунии

Петунии славятся длительным периодом цветения и продолжают радовать глаз большую часть лета. Чтобы стимулировать дальнейший рост, важно регулярно удалять отцветшие соцветия. Брук Эдмундс рекомендует размещать их так, чтобы они каскадом спускались по стене, или сажать в подвесные корзины.

Петунии также бывают самых разных цветов, поэтому при выращивании в контейнере можно стратегически подходить к выбору цвета и размещению:

высота цветов - 30 см;

время до цветения - 90 дней.

Требования к уходу - солнце или полутень, умеренный полив, хорошо дренированная почва.

Паутинный цветок

Паутинные цветы получили свое название из-за длинных тонких тычинок, похожих на нити, которые вырастают чуть ниже основного цветка. Эти цветы очень любят опылители, а сам цветок имеет мускусный, сладкий аромат (хотя некоторые сорта могут быть не очень ароматными).

"Их легко выращивать из семян, и это очень интересные цветы, - говорит Дэвид Хилок. - Они отлично подходят для срезки, их соцветия могут достигать 15-20 см и долго сохраняют декоративный вид в вазе".

Характеристика цветка:

высота - 60 см - 1,2 м;

время до цветения - 75 дней;

Требования к уходу - солнечный участок, влажная, хорошо дренированная почва.

