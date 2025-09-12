Более 20% территории Украины - потенциально опасные и требуют разминирования.

Герой игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Скиф будет учить украинцев минной безопасности, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении на странице Telegram говорится, что около 23% территории Украины - потенциально опасны и нуждаются в разминировании. Чтобы повысить осведомленность о минной угрозе, ГСЧС совместно со Скифом - героем игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World - запустили инновационный спецпроект.

Скиф своим примером демонстрирует, как вести себя в опасной ситуации: не рискует, придерживается четких правил, которые могут спасти жизнь и в реальном мире.

"Взрывоопасные предметы коварны. Их не видно сразу, а ошибка может стать последней. Не трогай ничего подозрительного! Быть смелым, сталкер, - это быть осторожным", - обращается он к игрокам.

В ГСЧС отмечают: цель проекта - донести правила безопасности до самой уязвимой аудитории - подростков, в частности ребят 14-17 лет, которые по результатам исследования ЮНИСЕФ и Rating Group чаще всего прибегают к рискованному поведению.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" - что известно

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" (англ. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) - украинская ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица с элементами survival horror и immersive sim, разрабатываемая и издаваемая компанией GSC Game World. Игра является четвертой в культовой серии игр "S.T.A.L.K.E.R.".

События игры происходят в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где помимо аварии 1986 года, в 2006 году произошла вторая катастрофа, в результате которой физические, химические и биологические процессы на этой территории изменились, появилось множество аномалий, артефактов и существ-мутантов. Главный герой - Евгений Мартыненко, сталкер по прозвищу "Скиф".

Проблема минной безопасности

Как писал УНИАН, российская армия все чаще дистанционное минирует территорию Украины с помощью, например, дронов, и во время ракетных обстрелов использую кассетные боеприпасы, часть которых взрывается через определенный срок и из-за нестабильного положения. Жертвами таких коварных акций врага становятся гражданские люди, в том числе - дети.

Недавно также стало известно, что россияне запускают "Шахеды" с противотанковыми минами. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, такие взрывоопасные предметы в основном опасны для водителей на грунтовых дорогах и для людей в населенных пунктах.

