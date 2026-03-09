Рассказываем, чем уничтожить сорняки в домашних условиях быстро и без агрессивной "химии".

С наступлением теплого времени года садоводы и домовладельцы могут заметить, что на террасах, дорожках и между тротуарными плитами начинают появляться сорняки. Удалять их бывает непросто, особенно если хочется обойтись без агрессивной химии. Некоторые выкапывают сорняки вручную с помощью садовых вил или других инструментов, но это трудоемко и порой сложно для людей с проблемами спины или колен. Но есть довольно простой способ, как уничтожить сорняки народными средствами и всего за 24 часа.

Как уничтожить сорняки навсегда - простой и доступный способ

Чтобы патио оставалось чистым, достаточно использовать всего два ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас в кухонном шкафу, пишет британский таблоид The Express.

Сорняки и мох проникают в самые маленькие щели между плитами, на гравийные участки и любят прохладные, влажные, затененные места. Рост сорняков на террасах обусловлен наличием света и органических веществ - даже в узких щелях между брусчаткой может накопиться достаточно почвы для их появления.

Традиционные гербициды работают, но они дорогие и несут риск для здоровья и окружающей среды. Эксперт по уборке и устойчивому садоводству Нэнси Бертвистл поделилась в социальной сети Instagram своим опытом: она использует кипяток и соль для удаления сорняков с террасы.

"Не тратьте деньги на химические средства, - советует эксперт. - Они токсичны, вредны для природы и дорого стоят. Избавиться от сорняков можно дешево и безопасно: просто вскипятите воду и добавьте немного соли".

Как уничтожить сорняки между плиткой:

полить кипятком сорняки или мох между плиткой;

затем присыпать их сверху небольшим количеством обычной соли.

Через 3-4 дня сорняки исчезают полностью и Бертвистл утверждает, что в этом сезоне они не вернутся.

Как это работает: соль разрушает клетки растений - она вытягивает из них влагу, что быстро приводит к обезвоживанию. Поэтому растения отмирают в течение нескольких дней, а дорожки и патио заметно очищаются.

На защищенных террасах кипяток и соль достаточно нанести один раз, но на открытых участках эту процедуру придется повторить, чтобы соль не смылась дождем.

