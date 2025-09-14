Keep Digging позволяет копать вместе с 8 друзьями.

Keep Digging - новая кооперативная игра, вдохновлённая хитом A Game About Digging A Hole, только здесь копать можно не в одиночку, а целой компанией до восьми человек.

Игроки начинают с простых инструментов вроде лопат и кирок, постепенно находят руду и сокровища, а заработанные деньги тратят на апгрейды: динамит, тросы и загадочные батарейки, назначение которых разработчики на странице в Steam оставили без пояснений.

Исследовать придётся не только землю под ногами, но и разные биомы: от шахт с окаменелыми динозаврами до затопленных храмов и подземных соборов. Если друзей под рукой нет, игру поддержат ИИ-напарники, которые будут добывать ресурсы даже тогда, когда вы офлайн. А для социализации предусмотрены эмоции, например, можно показать средний палец, при этом рука персонажа увеличивается в два раза.

Видео дня

Кастомизация тоже на месте: от смены телосложения до одежды, плюс в трейлере замечен шимпанзе с киркой, но пока не ясно, это скин для игрока или отдельный NPC.

Сейчас Keep Digging стоит в Steam всего 111 гривен со скидкой в 10%, самое то, чтобы скоротать пару вечеров с друзьями.

Вас также могут заинтересовать новости: