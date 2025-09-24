Пользователь Steam поставил рекорд по количеству игр на аккаунте, собрав 40 тысяч проектов

Игрок получил значок, который пока что есть только у него.

Пользователь Steam под ником Sonix (SonixLegend) стал первым в истории платформы, кто преодолел отметку в 40 тысяч игр на аккаунте. За это он получил уникальный значок профиля "Коллекционер игр: 40 000+", который сейчас есть только у него.

По данным SteamDB, юбилейная цифра была достигнута 23 сентября в 16:31. Сейчас на его аккаунте числится 40 029 игр и 22 136 DLC, а в список желаемого добавлено ещё почти 27 тысяч проектов.

Любимая игра рекордсмена - бесплатный кооперативный шутер Alien Swarm от Valve, где он провёл 551 час. В профиле указано, что Sonix живёт в Шанхае и пользуется Steam уже 15 лет.

Оценочная стоимость библиотеки составляет около 642 тысяч долларов, если считать по минимальным ценам игр, как это делает калькулятор SteamDB.

