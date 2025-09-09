У многих игр одни и те же проблемы, но иногда их учитывают при оценке, а иногда нет, говорит Тим Кейн.

Тим Кейн, один из создателей Fallout, уверен, что делить игры на "хорошие" и "плохие" вообще-то неправильно. В новом видео на YouTube он говорит, что в действительности есть только "хорошие для тебя" и "плохие для тебя".

По словам Кейна, наше восприятие сильно зависит от общественного мнения. Он приводит пример: в один год почти одновременно вышли две игры. Первая не впечатлила критиков, и одним из упрёков было то, что NPC в городах постоянно загораживали игроку путь.

А вот вторая игра, появившаяся буквально через пару недель, собрала восторги и десятки хвалебных рецензий. И в ней NPC точно так же мешали пройти, но никого это не волновало: "Если игра получила высокие оценки, люди не замечают таких мелочей, не обсуждают и даже не воспринимают их как проблему. Но если проект встретили холодно, то те же самые детали внезапно становятся главными аргументами против него".

Вывод такой: восприятие игры сильно искажает фон. Мелкие косяки будут либо прощены, либо раздуты до уровня катастрофы:

"Сделайте хорошую игру - и вам простят массу недочётов. Выпустите неудачную - и все обратят внимание на то, что раньше бы даже не заметили".

Ранее Тим Кейн поделился, что огромные RPG на 100+ часов - это финансовая яма. Многих игроков отпугивает такая продолжительность и большинство не проходит игру до конца, говорит Кейн.

