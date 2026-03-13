Весной на полках магазинов появляется молодая зеленая капуста, что является отличной основой для салатов. Освежающая зелень идеально сочетается с любыми овощами и видами мяса. Предлагаем вам приготовить восхитительный салат Весенний - простой в приготовлении и легкий для желудка. Он такой вкусный, что можно легко съесть килограмм за день и даже не заметить.
По этому рецепту готовится салат Весенний с курицей и яйцами, но вы также можете сделать постный вариант. Это блюдо хорошо тем, что его можно менять по вкусу - например, добавить огурцы или фасоль.
Салат Весенний из капусты, кукурузы и курицы
В предложенном ниже рецепте используется молодая белокочанная капуста. Но при желании вы можете сделать салат из пекинской капусты или савойской. А заправку можно смешать из греческого йогурта, чтобы уменьшить калорийность.
Для основы блюда подготовьте такие ингредиенты:
- маленькую головку молодой капусты;
- одно куриное филе;
- банку консервированной кукурузы;
- два яйца;
- столовую ложку масла.
Для заправки понадобятся следующие продукты:
- две ложки майонеза;
- две ложки сметаны;
- ложка горчицы в зернах;
- рубленая зелень по вкусу.
Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте масло на сковороде и высыпьте туда курицу. Обжаривайте около 4 минут, пока мясо не станет золотистым. При желании посыпьте приправой.
Яйца отварите вкрутую (12 минут) и нарежьте кубиком. Капусту нашинкуйте, а с кукурузы слейте сок. Смешайте все ингредиенты для салата. А для заправки соедините сметану, майонез и зерновую горчицу. Попробуйте соус на вкус - возможно захочется добавить соли, сахара или уксуса. Заправьте салат с капустой и кукурузой и отправьте на час в холодильник.
Подавайте салат с капустой кукурузой и курицей в холодном виде, посыпанный рубленой зеленью. Чтобы блюдо дольше сохранилось, храните его в холодильнике отдельно от соуса, и заправляйте только перед подачей.
Если хотите приготовить постный салат с капустой, то уберите из рецепта курятину и яйца. Для большей сытости их можно заменить консервированной фасолью - получится не менее вкусно. А для заправки попробуйте взять нерафинированное масло, смешанное с горчицей.