Легкий для желудка салат с капустой, курицей и кукурузой готовится проще простого.

Весной на полках магазинов появляется молодая зеленая капуста, что является отличной основой для салатов. Освежающая зелень идеально сочетается с любыми овощами и видами мяса. Предлагаем вам приготовить восхитительный салат Весенний - простой в приготовлении и легкий для желудка. Он такой вкусный, что можно легко съесть килограмм за день и даже не заметить.

По этому рецепту готовится салат Весенний с курицей и яйцами, но вы также можете сделать постный вариант. Это блюдо хорошо тем, что его можно менять по вкусу - например, добавить огурцы или фасоль.

Салат Весенний из капусты, кукурузы и курицы

В предложенном ниже рецепте используется молодая белокочанная капуста. Но при желании вы можете сделать салат из пекинской капусты или савойской. А заправку можно смешать из греческого йогурта, чтобы уменьшить калорийность.

Видео дня

Для основы блюда подготовьте такие ингредиенты:

маленькую головку молодой капусты;

одно куриное филе;

банку консервированной кукурузы;

два яйца;

столовую ложку масла.

Для заправки понадобятся следующие продукты:

две ложки майонеза;

две ложки сметаны;

ложка горчицы в зернах;

рубленая зелень по вкусу.

Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте масло на сковороде и высыпьте туда курицу. Обжаривайте около 4 минут, пока мясо не станет золотистым. При желании посыпьте приправой.

Яйца отварите вкрутую (12 минут) и нарежьте кубиком. Капусту нашинкуйте, а с кукурузы слейте сок. Смешайте все ингредиенты для салата. А для заправки соедините сметану, майонез и зерновую горчицу. Попробуйте соус на вкус - возможно захочется добавить соли, сахара или уксуса. Заправьте салат с капустой и кукурузой и отправьте на час в холодильник.

Подавайте салат с капустой кукурузой и курицей в холодном виде, посыпанный рубленой зеленью. Чтобы блюдо дольше сохранилось, храните его в холодильнике отдельно от соуса, и заправляйте только перед подачей.

Если хотите приготовить постный салат с капустой, то уберите из рецепта курятину и яйца. Для большей сытости их можно заменить консервированной фасолью - получится не менее вкусно. А для заправки попробуйте взять нерафинированное масло, смешанное с горчицей.

Вас также могут заинтересовать новости: