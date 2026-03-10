Продукты в рагу можно менять по своему вкусу, главное – следить за сочностью, чтобы блюдо не превратилось в кашу.

Овощное рагу – простое и всеми любимое блюдо. Готовить его можно круглый год, меняя состав в зависимости от сезона и личных предпочтений. Особенно ценится постное рагу, подходящее для вегетарианцев и верующих во время поста. При тушении овощи отдают все самое полезное, становятся мягкими и сочными.

Мы подготовили два простых рецепта: один с кабачками – для плиты, другой с баклажанами – для мультиварки.

Овощное рагу с кабачками и томатной пастой

Начнем с варианта на плите, для которого не нужны ни специальная техника, ни постоянное подключение к электроэнергии.

Видео дня

Это овощное рагу – классический рецепт постной кухни. Кабачки становятся мягкими и нежными, а в сочетании с другими ингредиентами создают насыщенный овощной вкус. На приготовление блюда уходит около получаса, при этом рагу можно подавать или как самостоятельное блюдо, или как гарнир ко второму.

Вам понадобится:

1-2 кабачка;

3-4 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

1 болгарский перец;

2 помидора;

3 ст. ложки томатной пасты;

2 зубчика чеснока;

2-3 ложки растительного масла;

соль, перец – по вкусу;

зелень (укроп, петрушка).

Как приготовить овощное рагу

Сперва овощи следует тщательно вымыть и почистить. Картофель, кабачок и перец нарежьте кубиками покрупнее, морковь – кружочками или брусочками, лук – полукольцами.

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Потом добавьте морковь и жарьте еще пару минут.

Затем вложите картофель, влейте стакан воды и тушите под крышкой минут 7-10.

Когда картофель станет мягче, добавьте кабачки, перец, нарезанные помидоры и томатную пасту. Посолите, поперчите и продолжайте тушить на среднем огне еще 10-15 минут, периодически помешивая.

В конце добавьте раздавленный или мелко нарезанный чеснок – так овощное рагу с кабачком получается максимально сытным и аппетитным.

Овощное рагу с баклажанами – "ленивый" рецепт

Баклажаны отлично подходят для рагу – они впитывают соки и ароматы других овощей и специй. При этом мультиварка, конечно, упрощает задачу: достаточно подготовить все необходимые ингредиенты и поместить их в чашу. Но на деле процесс мало чем отличается от готовки в сотейнике, так как чистить и резать овощи приходится в любом случае.

Есть несколько продуктов, с которыми готовится практически любое овощное рагу: с картошкой, томатами и перцем. И хотя даже их можно заменить при желании, мы не станем изменять традиции.

Вам понадобится:

2 баклажана;

1 луковица;

2-3 помидора (или консервированные);

1 морковь;

3 зубчика чеснока;

1 болгарский перец;

2 ложки растительного масла;

соль, паприка, кумин и другие специи – по вкусу.

Как готовить овощное рагу в мультиварке

Баклажаны перед готовкой нужно будет нарезать кубиками, посолить и оставить на 10-15 минут в миске с водой, чтобы у них ушла горечь. Остальные овощи в это время можно почистить и нарезать произвольными кусочками.

В чашу мультиварки налейте масло и сперва обжарьте лук и морковь 5 минут с открытой крышкой. Затем добавьте баклажаны, перец, помидоры, чеснок и специи.

При этом начать готовку в режиме "тушения" можно сразу после добавления картофеля, а потом неспешно прибавлять овощи в указанном порядке. Но следите за консистенцией – если смесь будет слишком сухой, желательно вылить в нее полстакана воды или бульона.

Данный режим в микроволновке обычно длится около 40 минут – если время нужно выставлять самостоятельно, выберите 40-50 минут, чтобы овощи достаточно хорошо проварились.

За 10 минут до окончания блюдо можно посыпать зеленью и тертым чесноком.

Любое рагу, овощное или мясное, хорошо подходит для легкого ужина и может храниться в холодильнике несколько дней, не теряя вкус и аромат.

Если вы не соблюдаете пост, можно добавить мясо в овощное рагу – рецепт такого блюда уже ждет вас на УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: