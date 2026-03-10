Овощное рагу – простое и всеми любимое блюдо. Готовить его можно круглый год, меняя состав в зависимости от сезона и личных предпочтений. Особенно ценится постное рагу, подходящее для вегетарианцев и верующих во время поста. При тушении овощи отдают все самое полезное, становятся мягкими и сочными.
Мы подготовили два простых рецепта: один с кабачками – для плиты, другой с баклажанами – для мультиварки.
Овощное рагу с кабачками и томатной пастой
Начнем с варианта на плите, для которого не нужны ни специальная техника, ни постоянное подключение к электроэнергии.
Это овощное рагу – классический рецепт постной кухни. Кабачки становятся мягкими и нежными, а в сочетании с другими ингредиентами создают насыщенный овощной вкус. На приготовление блюда уходит около получаса, при этом рагу можно подавать или как самостоятельное блюдо, или как гарнир ко второму.
Вам понадобится:
- 1-2 кабачка;
- 3-4 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 болгарский перец;
- 2 помидора;
- 3 ст. ложки томатной пасты;
- 2 зубчика чеснока;
- 2-3 ложки растительного масла;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка).
Как приготовить овощное рагу
Сперва овощи следует тщательно вымыть и почистить. Картофель, кабачок и перец нарежьте кубиками покрупнее, морковь – кружочками или брусочками, лук – полукольцами.
В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Потом добавьте морковь и жарьте еще пару минут.
Затем вложите картофель, влейте стакан воды и тушите под крышкой минут 7-10.
Когда картофель станет мягче, добавьте кабачки, перец, нарезанные помидоры и томатную пасту. Посолите, поперчите и продолжайте тушить на среднем огне еще 10-15 минут, периодически помешивая.
В конце добавьте раздавленный или мелко нарезанный чеснок – так овощное рагу с кабачком получается максимально сытным и аппетитным.
Овощное рагу с баклажанами – "ленивый" рецепт
Баклажаны отлично подходят для рагу – они впитывают соки и ароматы других овощей и специй. При этом мультиварка, конечно, упрощает задачу: достаточно подготовить все необходимые ингредиенты и поместить их в чашу. Но на деле процесс мало чем отличается от готовки в сотейнике, так как чистить и резать овощи приходится в любом случае.
Есть несколько продуктов, с которыми готовится практически любое овощное рагу: с картошкой, томатами и перцем. И хотя даже их можно заменить при желании, мы не станем изменять традиции.
Вам понадобится:
- 2 баклажана;
- 1 луковица;
- 2-3 помидора (или консервированные);
- 1 морковь;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 болгарский перец;
- 2 ложки растительного масла;
- соль, паприка, кумин и другие специи – по вкусу.
Как готовить овощное рагу в мультиварке
Баклажаны перед готовкой нужно будет нарезать кубиками, посолить и оставить на 10-15 минут в миске с водой, чтобы у них ушла горечь. Остальные овощи в это время можно почистить и нарезать произвольными кусочками.
В чашу мультиварки налейте масло и сперва обжарьте лук и морковь 5 минут с открытой крышкой. Затем добавьте баклажаны, перец, помидоры, чеснок и специи.
При этом начать готовку в режиме "тушения" можно сразу после добавления картофеля, а потом неспешно прибавлять овощи в указанном порядке. Но следите за консистенцией – если смесь будет слишком сухой, желательно вылить в нее полстакана воды или бульона.
Данный режим в микроволновке обычно длится около 40 минут – если время нужно выставлять самостоятельно, выберите 40-50 минут, чтобы овощи достаточно хорошо проварились.
За 10 минут до окончания блюдо можно посыпать зеленью и тертым чесноком.
Любое рагу, овощное или мясное, хорошо подходит для легкого ужина и может храниться в холодильнике несколько дней, не теряя вкус и аромат.
Если вы не соблюдаете пост, можно добавить мясо в овощное рагу – рецепт такого блюда уже ждет вас на УНИАН.