Шикарный букет будет радовать глаз очень долго.

Сегодня, в Международный женский день, поздравления с 8 марта - это не только слова и открытки, но и красивые букеты тюльпанов. Каждой женщине хотелось бы, чтобы такой знак внимания радовал не один день, поэтому мы расскажем, что делать, чтобы тюльпаны стояли дольше, не распускались и не вяли.

Что сделать, чтобы тюльпаны стояли дольше - лайфхаки

Для того, чтобы тюльпаны дольше стояли, нужно первым делом взять чистую вазу и тщательно ее вымыть снова от пыли, если давно не пользовались. Также важно запомнить, в какую воду ставить тюльпаны, чтобы дольше стояли - так как это весенние цветы, они не любят тепло, и в прохладной воде будут чувствовать себя значительно лучше. Желательно использовать фильтрованную - в ней меньше всяких примесей, и наливать примерно половину вазы.

Учтите правила, как обрезать тюльпаны, чтобы они дольше стояли - нужно убрать ножницами буквально 0.5 мм ровным срезом. Под углом этого делать не стоит - стебель не такой жесткий, как у роз, и никакого результата такая тактика не даст. Сама по себе обрезка улучшает обмен веществ у цветка, так что, ее необходимо проводить ежедневно вместе с заменой воды и мытьем самой вазы. Каждый раз, выполняя эти действия, нужно убирать по 1 см стебля под водой. Ставить тюльпаны лучше подальше от солнечных лучей - выбирайте затененное прохладное место, но так, чтобы температура там была не ниже 0°C.

Также важно знать, что добавить в воду, чтобы тюльпаны дольше стояли, и в этом случае есть несколько вариантов - 1 ст.л уксуса на 1 л. воды (благодаря ему в воде не будут развиваться гнилостные микроорганизмы) или таблетка обычного аспирина. Кроме того, можно бросить в вазу кусочек активированного угля или несколько кристаллов марганца, чтобы жидкость дольше оставалась свежей, не цвела и не затухала.

Все эти действия, описанные выше, помогут бутонам тюльпанов не раскрываться и дольше оставаться упругими. Залог такого успеха - холодная вода и правильный уход, и вы даже можете добавлять в вазу лед, хуже от этого точно не будет.

