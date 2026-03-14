Люди старше 80 могут назначить надбавку в 1038 гривень, но только при нескольких условиях.

В Украине для пожилых людей помимо пенсий есть также доплата пенсионерам после 65 лет за возраст. Её назначают при достижении 70, 75 и 80 лет. Но это не единственное гарантированное законом повышение выплат. Есть также различные надбавки людям, что нуждаются в особом медицинском уходе.

Мы разобрались, какая доплата к пенсии после 80 лет в Украине полагается пожилым людям. Многие пенсионеры даже не знают о такой возможности, из-за чего упускают шанс поднять себе выплаты.

Какая надбавка к пенсии после 80 лет в Украине

В пункте 6 статьи 7 Закона Украины №1727 говорится, что доплата к выплатам полагается одиноким лицам старше 80 лет. Есть дополнительные условия - такие лица должны получать пенсию по возрасту или военную пенсию, а также нуждаються в постоянном медицинском уходе от посторонних по мнению врачебно-консультативной комиссии (далее - ВКК).

"Одинокими" считаются пенсионеры, у которых отсутствуют трудоспособные родственники, что имеют обязанность по их денежному содержанию (не зависимо от своего места проживания).

Для получения справки от ВКК нужно обращаться к семейному врачу. Он выдаст назначение на прохождение комиссии. Обычно вывод о необходимости ухода предоставляют пациентам, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, имеют хронические болезни и/или инвалидность.

Размер доплаты установлен на уровне 40% от суммы, которую составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Последний показатель вырос в 2026 году и сейчас достигает 2595 гривень, в отличие от 2361 гривни в прошлом году.

Таким образом можно подсчитать, сколько доплачивают пенсионерам после 80 лет - 40% от 2595 это 1038 гривень. Это и есть размер надбавки, которую прибавят к обычной ежемесячной пенсии по возрасту.

Обращаться за назначением этой суммы нужно в ПФУ. Именно там пенсионеру расскажут, какая надбавка к пенсии после 80 лет в 2026 году ему полагается. Как сообщают в Пенсионном фонде, при себе нужно иметь паспорт, заявление на назначение доплаты, идентификационный номер и вывод от ВКК о том, что лицо нуждается в уходе.

