Изначально чат был доступен только для стримеров и всё было нормально, но потом доступ дали обычным игрокам...

Epic Games заявила, что тысячи игроков получили бан после запуска временного режима Delulu в Fortnite, где был добавлен голосовой чат поблизости.

Изначально режим тестировали только стримеры и создатели контента с кодами авторов. Видео из первых сессий выглядели безобидно - игроки устраивали ролевые сцены, открывали импровизированные магазины и объединялись в неожиданные команды. Однако после открытия доступа для всех ситуация резко изменилась.

Epic заранее предупредила, что будет жёстко реагировать на нарушения. В правилах отдельно запрещается использовать чат для травли, оскорблений и дискриминации. Уже в первые выходные после запуска компания заявила о тысячах банов и напомнила, как можно зарепортить за неподобающее поведение.

В соцсетях многие игроки жаловались на токсичность. Чаще всего они слышали сексистские высказывания и использование оскорбительных слюров. По словам некоторых создателей контента, в закрытом доступе подобных проблем почти не было, но после релиза всё превратилось в хаос.

При этом есть и положительные отзывы: часть игроков сообщает, что им попадались исключительно адекватные и дружелюбные собеседники.

