Съёмки экранизации уже закончились.

Съёмки экранизации Watch Dogs, анонсированной ещё в 2013 году, наконец-то завершились, и фильм может выйти уже в ближайшие пару лет.

Как сообщил актёр Том Блайт, известный по роли в "Голодных играх", в интервью Screen Rant, команда вернулась для дополнительных дублей, чтобы улучшить материал, но он доволен результатом:

"Да, это будет круто. Мы недавно вернулись и сделали пересъёмки, чтобы сделать фильм ещё лучше. Это не игра. Он очень отличается. Авторы проделали потрясающую работу, превращая игру в фильм. Я не хочу слишком много спойлерить, но они сделали всё так, что фильм ощущается как самостоятельное произведение и как начало создания нового мира".

Похоже, фильм не станет прямым пересказом истории первой части Watch Dogs. Блайт подчеркнул, что создатели не пытались "скопировать и вставить" события игры на экран, а сделали собственное видение вселенной.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что стало известно, когда Amazon начнёт съёмки сериала по God of War. Шоу адаптирует сюжет перезапуска от Кори Барлога. Съёмки пройдут в Ванкувере, Канада, а кастинг на главные роли уже ведётся.

Вас также могут заинтересовать новости: