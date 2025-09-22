Учёные завершили миссию, которая началась ещё в 2010 году.

Японское космическое агентство JAXA официально завершило миссию зонда Akatsuki, сообщает ITmedia. Аппарат 15 лет изучал атмосферу Венеры, но для многих он запомнился ещё и как аппарат, который отправил Хацуне Мику в космос.

Akatsuki отправился в космос 21 мая 2010 года и сопровождался необычной пиар-кампанией. JAXA предложила всем желающим отправить на Венеру свои рисунки и послания, и фанаты вокалоида Хацуне Мику быстро подхватили идею и собрали более 13 тысяч сообщений и иллюстраций виртуальной певицы.

Их выгравировали на алюминиевых пластинах, которые прикрепили к зонду. У них было и практическое назначение: послания фанатов служили для аппарата балансировочными грузами.

Миссия складывалась непросто, после запуска аппарат не смог выйти на орбиту Венеры из-за проблем с двигателем и 5 лет дрейфовал в космосе. Лишь в 2015 году инженеры нашли решение, задействовав вспомогательные двигатели с куда меньшей тягой, и Akatsuki всё же вышел на орбиту планеты. Там он сделал десятки тысяч снимков и помог учёным лучше понять загадку суперротации атмосферы Венеры.

С 2024 года связь с аппаратом начала прерываться, а к осени 2025-го восстановить её так и не удалось. JAXA признала миссию завершённой, отметив, что Akatsuki значительно превысил свой расчётный срок службы и оставил богатое научное наследие. В агентстве поблагодарили всех, кто поддерживал проект.

