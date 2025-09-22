Фанаты заметили новые локации на стриме создателя игры Тоби Фокса.

Фанаты Undertale заметили на стриме Тоби Фокса, приуроченном к 10-летнему юбилею игры, новые локации, которых раньше не было.

На трансляции показали мрачную область с руинами, а также обновлённую версию двери Гастера, самого загадочного персонажа игры. Если обычно её можно увидеть только в монохроме и при уникальных условиях, то теперь она появилась в цвете.

На Reddit это связали с Deltarune, продолжением Undertale. Похожие руины мелькают в интро нового проекта, а музыкальная тема Гастера звучит и там, и в юбилейной версии Undertale.

Часть игроков уверена, что новая область - ещё один ключ к разгадке роли Гастера, который и так считается главным связующим звеном"между Undertale и Deltarune. Другие же уверены, что Тоби просто троллит фанатов, особенно учитывая, что стрим прервался именно в момент, когда зрители заметили новый контент.

Ранее мы рассказывали, что создатель Undertale запустил сайт, на котором можно создать своего аватара в стиле игры. Из-за большого наплыва сайт сразу начал работать с перебоями, а уже спустя сутки после запуска Тоби Фокс объявил, что собрал более 400 тысяч заявок, и сайт закрывается.

