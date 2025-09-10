Хидеки Камия поделился, что ему очень жаль, что P.T была отменена.

Хидеки Камия, автор Resident Evil 2 и создатель Devil May Cry, поделился, что хотел бы, чтобы Хидео Кодзима снова попробовал сделать игру в духе P.T.

В твите, переведённом IGN, Камия написал, что хоть он и ненавидит хорроры, он бы поиграл в проект Кодзимы в таком жанре:

"Если невозможно воскресить P.T., Кодзиме стоит сделать новую игру в том же стиле. Если он этого не сделает, может, займусь я… хотя я ненавижу хоррор, так что это не будет хоррором. Да и идей у меня нет".

P.T., вышедшая в 2014 году как играбельный тизер отменённого Silent Hills, быстро стала культовой и задала планку для психологических ужастиков. Несмотря на то, что полноценная игра так и не увидела свет из-за конфликта Кодзимы с Konami, влияние P.T. ощущается до сих пор, а её атмосферу до сих пор пытаются повторить десятки разработчиков.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима анонсировал выставку, где покажет свои будущие игры. На ивенте отпразднуют 10-летие студии Kojima Productions и, возможно покажут следующие игры геймдизайнера.

Кроме того, недавно Хидео Кодзиме исполнилось 62 года, и геймдизайнер планирует делать игры до тех пор, пока он жив. Разработчик уже написал концепцию Death Stranding 3, но не планирует заниматься игрой.

