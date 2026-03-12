Рассказываем, как отстирать кухонные полотенца от пятен без стиральной машинки.

Без кухонных полотенец на кухне не обойтись - они и для рук, и для теста, и как прихватки. Но и пачкаются мгновенно, и даже после стирки в машинке с порошком на них остаются пятна. Однако есть простой лайфхак, как отстирать кухонные полотенца от жира и пятен и вернуть им первозданную чистоту буквально за 10 минут - и без стиральной машинки.

Как постирать кухонные полотенца в пакете

Каждая хозяйка не раз задумывалась, чем отстирать кухонные полотенца от пятен, с которыми не справляется ни обычная машинная стирка, ни предварительное замачивание, ни дорогой порошок. Оказывается, чтобы отстирать кухонные полотенца нужны несколько простых ингредиентов, которые обычно есть у вас на кухне.

Что понадобится:

твердое хозяйственное мыло (коричневое, или же можно взять белое, дегтярное);

2 ч. л. лимонной кислоты;

50 мл холодной воды;

обычный целлофановый пакет;

микроволновка.

Итак, смачиваем грязное полотенце водой, хорошо отжимаем и натираем его мылом - до появления густой пены на всех пятнах. Снова отжимаем, складываем квадратиком или прямоугольником и кладем в целлофановый пакет (не завязываем).

Далее лимонную кислоту разводим в воде и размешиваем, чтобы она растворилась. Поливаем раствором полотенце в пакете – жидкость должна пропитать ткань. Пакет кладем в микроволновку, выставляем мощность 450 Ватт и включаем на 2 минуты.

Полотенце должно очень хорошо прогреться, поэтому если 2 минут не хватает, то добавляем 30 секунд-1 минуту. Затем осторожно достаем и оставляем остывать.

За это время смесь мыла, лимонной кислоты и высокой температуры будут разрушать пятна и жир, когда полотенце остынет, то пятна либо исчезнут, либо отойдут при полоскании.

Важно: если полотенце цветное, то нужно проверить этот способ на небольшом участке, так как лимонная кислота и высокая температура могут повлиять на яркость цвета.

Вместо целлофанового пакета можно использовать пластиковый контейнер с крышкой, но крышку, как и пакет, нельзя закрывать плотно - пар должен выходить.

Если нет микроволновки, то полотенце заливают в пакете кипятком, завязывают и оставляют остывать - эффект будет похожий, но чуть слабее.

