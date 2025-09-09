Тогда команда снимала катсцену поздравления игрока.

Death Stranding 2 прячет один маленький сюрприз для игроков - особую катсцену, которая активируется в их день рождения. Хидео Кодзима рассказал, что съёмки этой сцены прошли с сюрпризом для одной из актрис игры.

На своей странице в X Кодзима показал полный процесс съёмок, где главную роль играет Эль Фаннинг, сыгравшая персонажа по имени Завтра. Съёмки совпали с её реальным днём рождения, что и стало поводом для сюрприза: "Мы уже сняли нужный дубль, но на всякий случай попросили ещё один, пока тайно готовили торт для Эль".

Остальные актёры знали о сюрпризе, а сам Кодзима ненадолго покинул площадку, чтобы забрать торт. Именно этот дубль пошёл в игру.

Видео дня

Когда Кодзима вынес торт под слегка зловещую праздничную мелодию, Фаннинг сначала присоединилась к песне, думая, что это ещё один дубль катсцены, а потом осознала, что сюрприз предназначен именно ей.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима анонсировал выставку, где покажет свои будущие игры. На ивенте отпразднуют 10-летие студии Kojima Productions.

Вас также могут заинтересовать новости: