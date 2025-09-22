В повышении стоимости виновата не экономическая ситуация, а жадность Microsoft к прибыли, говорит Майк Ибарра.

Бывший президент Blizzard Майк Ибарра прошёлся по Microsoft из-за нового подорожания Xbox, второго всего за 5 месяцев. По его словам, уже нельзя прикрываться тарифами Трампа и настоящая причина в проблемах с управлением.

Microsoft на днях подтвердила, что Xbox Series X с SSD на 2 ТБ в США теперь стоит 800 долларов. Для сравнения, в начале года цена составляла 600 долларов. Первый скачок объясняли новыми тарифами США, которые ударили по импортёрам техники.

Но Ибарра считает, что тогда это было оправдано лишь один раз, а вот повторное повышение - уже совсем другая история, написал он в X:

"Тарифы выросли один раз, это объясняет единственное повышение. Но использовать это как предлог снова, когда тарифы больше не менялись, - просто способ заставить игроков платить за чужие проблемы. Повышение цен на консоли - это не тарифы, это вопрос прибыли".

Xbox переживает тяжёлые времена. С начала 2024 года компания провела 4 волны массовых увольнений, сократив тысячи сотрудников. Последние сокращения в июле привели к закрытию Perfect Dark Remake и отмене Everwild от Rare.

Ранее мы рассказывали, что издатель GTA 6 хотел воскресить отменённую игру Xbox, но сделка сорвалась. Как сообщает Джейсон Шрайер, стороны не договорились о долгосрочных правах на владение брендом Perfect Dark.

