Пока что такая фича распространяется только на продукцию по Ghost of Tsushima.

Playstation запустила программу Franchise Rewards, которая позволит игрокам покупать эксклюзивный мерч, если они заработали определённые трофеи в играх.

Первым проектом стала Ghost of Tsushima. Те, кто до 31 декабря 2025 года получат золотой трофей Mono No Aware или платиновый Living Legend, смогут открыть доступ к лимитированным товарам.

Для участия нужно не только выполнить условия в игре, но и авторизоваться через PSN на сайте ghostrewards.playstation.com.

Доставка доступна в США, Канаде, Австралии, странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, Монако и Великобритании. В будущем список регионов обещают расширить.

Игроки с "платиной" смогут приобрести памятный значок с артом трофея за 25 долларов, а обладатели Mono No Aware получат доступ к футболке за 30 долларов.

Ранее мы рассказывали, что Playstation показала трейлер коллекционного издания Ghost of Yotei, сиквела Ghost of Tsushima. Набор обойдётся в 250 долларов, в коробке окажется маска Призрака, которую носит главная героиня Ацу, а также пояс с именами шестерых преступников, убивших её семью.

