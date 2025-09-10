Теперь можно кастомизировать отображение игр в библиотеке.

Valve выпустила крупное обновление Steam для ПК и Steam Deck, где расширила возможности персональной кастомизации клиента.

В свойствах каждого проекта в библиотеке появился раздел "Кастомизация", там можно менять оформление страниц и даже задавать альтернативные названия для сортировки.

Помимо этого апдейта подтянули кучу мелочей. В интерфейсе исправили баги с уведомлениями, загрузками, скриншотами и списком друзей, страницы игр в магазине стали шире и удобнее на больших мониторах, а музыкальный плеер и браузер саундтреков получили доработки.

Видео дня

Обновился и внутриигровой оверлей: теперь он корректно работает при масштабировании дисплея, а "Монитор производительности" научился показывать температуру процессора на Windows и Linux. Появились и дополнительные функции вроде уведомления при отмене защищённых обменов и индикатора прогресса при загрузке данных в Steam Cloud.

Отдельное внимание Valve уделила доступности: в настольном режиме появился новый раздел настроек с режимом высокой контрастности, уменьшенной анимацией и регулировкой масштаба интерфейса.

Ранее мы рассказывали, что в Steam изменили систему пользовательских отзывов, и теперь оценки зависят от языка клиента. Сделана вся эта система, чтобы защититься от ревью-бомбинга, которым грешат, например, китайские игроки.

Вас также могут заинтересовать новости: