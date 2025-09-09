Для сравнения, в Borderlands 3 разработчики заявляли "всего" о миллиарде орудий.

По словам арт-директора Borderlands 4 Адама Мэя, в игре можно собрать около 30 миллиардов комбинаций пушек, и один энтузиаст решил задокументировать всё это.

Фанатский сайт MentalMars сообщил в соцсетях, что составил базу данных всех легендарных предметов, которые удалось найти, и обещает обновлять её по мере выхода новых открытий. В списке есть не только пушки, но и броня, щиты, а также хилки.

При этом о системе оружия в игре уже известно достаточно. Как и в прошлых частях, разные производители выпускают свои линейки, но теперь игроки смогут смешивать детали. Например, поставить подствольный модуль Daedalus на дробовик Maliwan и получить гибрид, сочетающий визуал обоих брендов.

Видео дня

Gearbox традиционно любит шутить с цифрами: в первом трейлере Borderlands ещё в 2009 году студия обещала "87 bazillion guns", в Borderlands 3 речь шла о миллиарде комбинаций.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в Borderlands 4 появится то, чего фанаты ждали с первой части: возможность заткнуть Железяку. Для этого в игру добавят отдельный регулятор громкости.

Вас также могут заинтересовать новости: