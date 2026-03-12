Приготовить такое блюдо можно и на сковороде, и в духовке.

Любая хозяйка, которой приходится постоянно выдумывать, что приготовить на ужин, знает, что котлеты из хека - всегда прекрасный вариант. Недолго по времени, вкусно, сытно и бюджетно. Записывайте два отличных рецепта такого блюда - на сковороде и в духовке.

Рыбные котлеты из хека как в садике на сковороде

Такие котлеты из фарша хека получаются сочными, нежными и хрустящими, и точно понравятся и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

Видео дня

500 граммов филе хека;

одно яйцо;

один репчатый лук;

две столовых ложки манной крупы;

четыре столовых ложки растительного масла;

соль, перец.

Рыбные котлеты из хека с манкой готовятся очень просто. Сначала вам нужно пропустить филе рыбы через мясорубку или использовать готовый фарш, если покупали именно его. Затем к рыбному полуфабрикату добавить яйцо, соль и перец, тщательно перемешать. По желанию также можно добавить любые специи по вкусу.

Всыпать манку, еще раз перемешать и дать постоять в холодильнике полчаса для набухания крупы. Сформировать котлеты, обжарить до золотистого цвета с двух сторон на растительном масле. Подавать к столу можно с любым гарниром, например, картофелем или рисом, с салатом или соленьями.

Рыбные котлеты из фарша хека в духовке

Если вы не хотите или не можете использовать сковороду, можно приготовить котлеты из хека в духовке - блюдо получится не менее вкусным.

Ингредиенты:

килограмм филе хека;

два репчатых лука;

двести граммов белой белочки;

одно яйцо;

две столовых ложки майонеза;

две столовых ложки растительного масла;

4-5 зубчиков чеснока;

две чайных ложки соли;

черный молотый перец;

две чайных ложки сахара;

мускатный орех;

молоко.

Приготовить рыбные котлеты из хека в духовке еще проще, чем на сковороде. Сначала нужно порвать на мелкие кусочки белую булочку и залить ее молоком, дождаться размягчения. В это время почистить лук, нарезать мелким кубиком и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Через мясорубку пропустить филе рыбы, чеснок и булочку, размягченную в молоке и целую луковицу. Добавить в фарш столовую ложку майонеза, яйцо, две чайных ложки соли, сахар, перец, мускатный орех и остывший обжаренный лук вместе с маслом со сковороды.

Мокрыми руками сформировать котлеты, выложить их на противень, застеленный пергаментом. На каждую из котлет выдавить немного майонеза и распределить его ложкой или кисточкой. Отправить сочные рыбные котлеты из хека в разогретую до 150 градусов духовку на 45 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: