"Я очень стараюсь быть злой", - Дженнифер Инглиш.

Актриса Дженнифер Инглиш, известная по ролям Маэль в Clair Obscur: Expedition 33 и Шэдоухарт Baldur's Gate 3, призналась, что у неё не всегда получается насладиться "тёмной" стороной в играх так же легко, как в актёрской работе.

В интервью её спросили, доводилось ли когда-нибудь сомневаться в этичности своих персонажей. Инглиш ответила однозначное "Нет". По её словам, актёр обязан полностью верить в выбор героя и не осуждать его, даже если тот действует жестоко или двусмысленно: "Мне нравится играть персонажей, которые совершают морально сомнительные поступки. Важно просто принять их решения и сыграть их честно".

Но как геймер, добавила Инглиш, всё выглядит иначе. Сейчас она проходит Baldur’s Gate 3 за Тёмный Соблазн и призналась, что это даётся непросто:

"Я очень стараюсь быть злой. Мне нравится убивать... я правда люблю убивать [в игре], но мне не нравятся эти выборы".

Ранее мы рассказывали, что актриса Шэдоухарт и Маэль злится, когда её называют "актрисой озвучки". По мнению Дженнифер Инглиш, это обесценивает другие аспекты её работы, к примеру, съёмки с захватом движений.

