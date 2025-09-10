Atari сделала ремейк Adventure of Samsara, одной из самых влиятельных игр в истории.

Atari решила выпустить собственную метроидванию Adventure of Samsara в тот же день, что и Hollow Knight: Silksong. Ход оказался провальным и игра стартовала крайне слабо.

По данным SteamDB, пик одновременных игроков на ПК составил всего 12 человек, а продажи оцениваются в диапазоне от 190 до 360 копий.

Adventure of Samsara - это современный перезапуск классической игры 1980 года. Разработкой занималась студия Ilex Games из Бразилии, а сама Atari позиционирует проект, как попытку оживить один из самых влиятельных проектов в истори.

Видео дня

Несмотря на скромные цифры, те немногие, кто купил игру, встретили её тепло - у проекта 100% положительных отзывов в Steam. Игроки хвалят атмосферу, звук и визуальный стиль, отмечая, что у Samsara "много потенциала".

Глава Atari Уэйд Розен в интервью VGC признал, что возрождать наследие компании сложно. В отличие от Sega, чьи классические игры можно переиздать с минимальными изменениями, оригинальная Adventure настолько примитивна по меркам современности, что требует фактического переосмысления.

По его словам, Adventure of Samsara - это "смесь странноватой абстракции оригинала, Prince of Persia и Shadow of the Colossus".

Ранее мы рассказывали, что Atari выкупила права на 5 игр Ubisoft, чтобы перевыпустить их на современные платформы. Также возможно, что компания планирует превратить эти игры в целые серии.

Вас также могут заинтересовать новости: