Стали известны подробности новой части God of War – про Древний Египет

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился с Insider Gaming подробностями о планах Sony и Santa Monica на серию God of War. По его информации, сейчас в студии работают как минимум над двумя проектами – метроидванией в сеттинге Древней Греции и полноценной основной игрой.

Темой последней станет египетская мифология – такие же сведения ранее предоставил другой инсайдер, Дэниел Рихтман. В этих землях Кратос будет владеть неким "изогнутым египетским мечом".

"Как у Принца Персии или что-то в этом роде", – попытался объяснить Том Хендерсон. В сети полагают, что речь идет об оружии под названием хопеш.

На фоне новостей про новую полноценную God of War геймеры уже фантазируют о сюжете. Среди них наиболее популярная версия – Кратос отправится в Древний Египет, чтобы спасти Атрея.

Когда анонсируют проект, неизвестно. Последняя на данный момент часть God of War с подзаголовком Ragnarok вышла осенью 2022 года. Учитывая традиционные сроки разработки в Sony Santa Monica можно предположить, что новая часть франшизы вряд ли появится раньше 2026–2027 годов.

Также в производстве находится сериал God of War от Amazon. Известно, что в первом сезоне будет 10 эпизодов, а в основу сюжета ляжет скандинавская эра и приключения Кратоса с Атреем.

