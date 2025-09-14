Всем попытавшимся Рэнди Питчфорд обещает награду.

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что сервера Borderlands 4 настолько надёжные, что их невозможно "положить". По словам геймдиректора, даже если в игру одновременно ворвутся сотни тысяч человек, система выдержит нагрузку.

В X Питчфорд подчеркнул, что многие громкие AAA-релизы сталкивались с обвалами серверов в день выхода, но Borderlands 4 к этому готова.

Более того, он пообещал придумать награду для тех, кто всё-таки сможет доказать обратное. А пока студия раздаёт всем, кто зайдёт в игру в эти выходные, косметический набор Break Free.

На старте Borderlands 4 завалили негативными отзывами из-за просадок FPS и вылетов даже в одиночном режиме. Тем не менее, Borderlands 4 уже стала лидером продаж в Steam и собрала больше 288 тысяч игроков одновременно.

Релиз Borderlands 4 произошёл 11 сентября. Игра уже доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что в Borderlands 4 будет 30 миллиардов уникальных пушек, и один безумец собирается собрать их все. Для сравнения, в Borderlands 3 разработчики заявляли "всего" о миллиарде орудий.

