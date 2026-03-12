Рассказываем, какой будет минимальная пенсия 2026 и сколько будут получать те, у кого сумма выплат после перерасчета меньше.

В Украине для поддержки наиболее уязвимых категорий пенсионеров государство устанавливает гарантированные минимальные размеры выплат. С 1 марта этот минимум вырос - рассказываем, какая минимальная пенсия в Украине будет теперь.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта в Украине прошла ежегодная индексация пенсий - на сколько выросли выплаты.

Минимальная пенсия в Украине 2026 с 1 марта - кто и сколько будет получать

Для наиболее уязвимых категорий пенсионеров в Украине пенсионеров установлены гарантированные минимальные размеры выплат. С 1 марта их повысили.

Пенсионный фонд Украины на своем сайте разместил информацию, какая минимальная пенсия теперь будет:

люди от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (35 лет мужчины, 30 лет женщины) будут получать не менее 4213 грн (было - 3758 грн);

(было - 3758 грн); пенсионеры 80+ со стажем от 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин - также не менее 4213 грн ;

; люди 70-80 лет со стажем 35/30 лет - не менее 4050 грн (было 3613 грн);

(было 3613 грн); лица до 70 лет с полным стажем и люди с инвалидностью I группы - не менее 3725 грн (было 3323 грн);

(было 3323 грн); другие неработающие пенсионеры - не менее 3406 грн (было 3038 грн).

То есть, если у пенсионера из вышеперечисленных категорий после перерасчета сумма выплат оказывается меньше установленного минимума, то его пенсию "дотягивают" до гарантированного уровня - делают доплату.

Напомним, ранее правительство заявило, что планирует повысить минимальную пенсию до 6000 грн - мы выяснили, что об этом думают эксперты.

