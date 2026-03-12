В Украине для поддержки наиболее уязвимых категорий пенсионеров государство устанавливает гарантированные минимальные размеры выплат. С 1 марта этот минимум вырос - рассказываем, какая минимальная пенсия в Украине будет теперь.
Минимальная пенсия в Украине 2026 с 1 марта - кто и сколько будет получать
Для наиболее уязвимых категорий пенсионеров в Украине пенсионеров установлены гарантированные минимальные размеры выплат. С 1 марта их повысили.
Пенсионный фонд Украины на своем сайте разместил информацию, какая минимальная пенсия теперь будет:
- люди от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (35 лет мужчины, 30 лет женщины) будут получать не менее 4213 грн (было - 3758 грн);
- пенсионеры 80+ со стажем от 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин - также не менее 4213 грн;
- люди 70-80 лет со стажем 35/30 лет - не менее 4050 грн (было 3613 грн);
- лица до 70 лет с полным стажем и люди с инвалидностью I группы - не менее 3725 грн (было 3323 грн);
- другие неработающие пенсионеры - не менее 3406 грн (было 3038 грн).
То есть, если у пенсионера из вышеперечисленных категорий после перерасчета сумма выплат оказывается меньше установленного минимума, то его пенсию "дотягивают" до гарантированного уровня - делают доплату.
