В посадке тюльпанов весной нет ничего сложного.

Начался март - месяц, когда ещё не поздно сажать тюльпаны. Весенняя посадка считается более сложной, но также имеет одно важное преимущество. Выращивание нежных цветов требует некоторых усилий, но результат того стоит.

Когда лучше сажать тюльпаны весной или осенью

Для посадки тюльпанов в году выделяют два периода - осенний и весенний. Первый считается более надежным, поэтому именно его выбирают многие цветоводы. Дело в том, что в идеале луковицы должны перезимовать в земле. Холод запускает процесс роста бутонов. Если растения не закалить, то они могут всходить с трудом или не цвести вообще.

Но если вам интересно, можно ли сажать тюльпаны весной, то это возможно. Если сроки были пропущены, необязательно ждать до следующей осени. Весенняя посадка также существует - в такой ситуации луковицам устраивают искусственную "зимовку", помещая их в холодильник.

У посаженных весной цветков есть большой плюс: они зацветут гораздо позже "осенних". Такие тюльпаны распускаются к началу или середине лета. А это значит, что когда на остальных участках растения уже давно завянут, вы сможете насладиться ими в нетипичное время.

Когда сажать тюльпаны в Украине

Если вы решили посадить луковицы сейчас, то лучше не затягивать. Это стоит сделать до серьезного потепления. Оптимальное время, когда сажать тюльпаны весной, это начало-середина марта. К этому времени почва уже немного оттаяла, но сохраняется достаточно холодной для "активации" луковиц. Более поздние сорта можно посадить между концом апреля и серединой мая.

Если почва еще очень холодная, есть альтернативный вариант: сажаем материал сначала в горшки, а в мае пересаживаем в открытый грунт.

Как правильно посадить луковицы тюльпанов весной

Определившись с тем, когда сажать тюльпаны, пора устроить луковицам искусственную "зимовку". Для этого каждую из них заворачивают в бумагу и кладут в овощной отсек холодильника. В холоде материал стоит подержать хотя бы несколько дней, а лучше - пару недель.

Затем на солнечном участке с легкой почвой подготовьте ямки. Простая формула помогает посчитать, на какую глубину сажать тюльпаны - измерьте среднюю длину луковиц и сделайте лунки втрое глубже. В среднем это число составит около 15 см, а между соседними растениями должно быть не менее 10 см. Не сажайте цветы слишком густо, иначе они могут сгнить.

Посадите луковички корнем вниз и засыпьте почвой. Затем полейте клумбу теплой водой и в дальнейшем увлажняйте по мере просыхания грунта. Примерно через 2-3 недели появятся первые ростки. Не расстраивайтесь, если взойдут не все тюльпаны - при весенней посадке это нормально.

