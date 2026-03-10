Любимое угощение можно приготовить из обычного тонкого лаваша.

Чебуреки трудно назвать полезной едой, но все эти условности отходят на второй план в тот момент, когда губы касаются нежного хрустящего теста. Можно, конечно, постоянно искать бистро или кафе, где приготовят такое угощение действительно вкусно, но проще сделать дома так, как вам нравится. И для того, чтобы не возиться с тестом, существуют ленивые чебуреки из лаваша на сковороде - вкус ничуть не хуже, а экономия времени колоссальная.

Как приготовить ленивые чебуреки - рецепт

Ленивые чебуреки с лавашом делаются очень быстро и просто - буквально за полчаса можно приготовить целую гору, если строго придерживаться технологии и не отвлекаться.

Ингредиенты:

Видео дня

тонкий лаваш - 300 гр;

мясной фарш - 500 гр;

репчатый лук - 150 гр;

соль, перец, растительное масло.

Как видите, список ингредиентов максимально простой - такие продукты можно найти в любом магазине рядом с домом, а стоят они недорого, так что, ленивые чебуреки не "ударят" по карману.

Успокоившись относительно состояния своих финансов, можно приступать к готовке. Тонкий лаваш разрезать на полоски примерно 15х45 см, все сложить в пакет, чтобы не пересох на воздухе, пока вы будете готовить. Фарш выложить в тарелку, добавить к нему измельченный лук, посолить, поперчить, перемешать. Лучше брать свино-говяжий фарш, так чебуреки получатся максимально похожими на оригинальные, но по желанию вы можете купить и куриный.

Примерно посмотрите, сколько у вас фарша и полосок получилось - важно разделить поровну, чтобы ингредиентов хватило на все. Далее нужно выложить фарш на полоску лаваша так, чтобы получился равнобедренный треугольник, а потом несколько раз обернуть свободным краем лаваша фарш, формируя конверт. Оставшийся край завернуть вовнутрь, чтобы закрыть все отверстия. Таким образом сделать полуфабрикаты из всего фарша и полосок лаваша.

Чебуреки можно жарить сразу, а можно сделать заготовки, сложить в пакет, чтобы не засохли, и только потом готовить на сковороде - по вашему желанию. На разогретую сковороду, смазанную маслом, необходимо выкладывать 1-2 лаваша с фаршем и обжаривать несколько минут с двух сторон, чтобы и начинка успела приготовиться, и лаваш подрумяниться. Подавать к столу такое угощение лучше горячим.

Вас также могут заинтересовать новости: