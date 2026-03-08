Приготовленная по нашему рецепту печень получается особенно нежной и аппетитной.

Еда из субпродуктов очень популярна в украинской кухне. Особенно нежной получается правильно приготовленная куриная печень - рецепт можно дополнить овощами, фруктами или кисломолочным соусом. Если подойти к готовке с любовью, то даже ненавистники этого продукта съедят две порции блюда и попросят добавки.

Не зависимо от выбранного рецепта, не забудьте обработать продукт. Чтобы куриная печень была мягкой и не горчила, её стоит замочить на несколько часов.

Куриная печень с луком и морковью, тушенная в сметане

Сметана смягчает вкус продукта и делает волокна в печени особенно нежными. В блюде она выступает как подлива, придавая сочность.

Убедитесь, что у вас есть такие продукты:

триста пятьдесят граммов печени;

половина луковицы;

зубчик чеснока;

сто тридцать граммов сметаны 15%;

две столовые ложки подсолнечного масла;

соль и специи на ваш вкус.

Печень промойте, очистите от твердых пленок и нарежьте небольшими кусочками, а половину луковицы порубите кубиком. В сковороде нагрейте масло и одновременно выложите овощ с субпродуктом. Обжаривайте два ингредиента вместе около 5 минут на сильном огне при постоянном помешивании лопаткой. Когда куриная печень с луком станут румяными, добавьте сметану.

Перемешайте блюдо, убавьте мощность конфорки до минимальной. Накройте сковороду крышкой, оставляя ингредиенты протушиться на 10 минут. Измельчите чеснок и всыпьте к остальным продуктам. Также влейте пару ложек кипятка и готовьте подливу еще 3 минуты. Куриная печень в сметане готова - приправляйте по вкусу и подавайте к гарниру.

Куриная печень с яблоками

Печень и яблоки - необычное на первый взгляд сочетание, которое на самом деле отлично работает вместе. Получается очень интересный вкусовой контраст.

Список нужных ингредиентов выглядит так:

семьсот граммов печени;

два сладких яблока среднего размера;

одна крупная луковица;

пять столовых ложек муки;

четыре столовые ложки подсолнечного масла;

соль и любимые специи.

Нарежьте продукты следующим образом: печень - крупными кубиками, лук - полукольцами, яблоки - тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с налитыми на нее двумя ложками масла. Запанируйте кусочки печени в муке и выложите на горячую поверхность. Обжарьте до золотистой корочки примерно 4 минуты и уберите на тарелку.

В той самой сковороде поджарьте яблоки буквально пару минут, чтобы немного зарумянились. И затем также уберите в отдельную емкость. Все на той же поверхности, подливая масло, пожарьте в течение 5 минут лук. Затем выложите два предыдущих ингредиента.

Вместе куриная печень с яблоками и луком на сковороде тушатся около 7 минут. Активно их перемешивайте, чтобы продукты поделились ароматами друг с другом. Посолите и приправьте (хорошо подойдут мускатный орех и корицу), и подавайте на стол.

Куриная печень в кляре

Обжаренная в яичном кляре печень напоминает отбивные, но она гораздо более нежная.

Чтобы насладиться вкусом блюда, пригодятся следующие ингредиенты:

четыреста граммов печени;

одно яйцо;

три столовые ложки муки;

две столовые ложки масла.

В печени удалите пленки и частицы жира, нарежьте крупными ломтиками. Яйцо разбейте в небольшую миску и взболтайте. В другую емкость высыпьте муку, смешанную с солью и вашими любимыми специями. Опустите печень сначала в яичную массу, а затем в мучную. Подогрейте масло на сковороде и выложите на него куски субпродукта.

Готовьте блюдо на небольшом огне около 4 минут с каждой стороны. Очень вкусная такая куриная печень со сметаной и с картофельным пюре в качестве гарнира.

