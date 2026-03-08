Еда из субпродуктов очень популярна в украинской кухне. Особенно нежной получается правильно приготовленная куриная печень - рецепт можно дополнить овощами, фруктами или кисломолочным соусом. Если подойти к готовке с любовью, то даже ненавистники этого продукта съедят две порции блюда и попросят добавки.
Не зависимо от выбранного рецепта, не забудьте обработать продукт. Чтобы куриная печень была мягкой и не горчила, её стоит замочить на несколько часов.
Куриная печень с луком и морковью, тушенная в сметане
Сметана смягчает вкус продукта и делает волокна в печени особенно нежными. В блюде она выступает как подлива, придавая сочность.
Убедитесь, что у вас есть такие продукты:
- триста пятьдесят граммов печени;
- половина луковицы;
- зубчик чеснока;
- сто тридцать граммов сметаны 15%;
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- соль и специи на ваш вкус.
Печень промойте, очистите от твердых пленок и нарежьте небольшими кусочками, а половину луковицы порубите кубиком. В сковороде нагрейте масло и одновременно выложите овощ с субпродуктом. Обжаривайте два ингредиента вместе около 5 минут на сильном огне при постоянном помешивании лопаткой. Когда куриная печень с луком станут румяными, добавьте сметану.
Перемешайте блюдо, убавьте мощность конфорки до минимальной. Накройте сковороду крышкой, оставляя ингредиенты протушиться на 10 минут. Измельчите чеснок и всыпьте к остальным продуктам. Также влейте пару ложек кипятка и готовьте подливу еще 3 минуты. Куриная печень в сметане готова - приправляйте по вкусу и подавайте к гарниру.
Куриная печень с яблоками
Печень и яблоки - необычное на первый взгляд сочетание, которое на самом деле отлично работает вместе. Получается очень интересный вкусовой контраст.
Список нужных ингредиентов выглядит так:
- семьсот граммов печени;
- два сладких яблока среднего размера;
- одна крупная луковица;
- пять столовых ложек муки;
- четыре столовые ложки подсолнечного масла;
- соль и любимые специи.
Нарежьте продукты следующим образом: печень - крупными кубиками, лук - полукольцами, яблоки - тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с налитыми на нее двумя ложками масла. Запанируйте кусочки печени в муке и выложите на горячую поверхность. Обжарьте до золотистой корочки примерно 4 минуты и уберите на тарелку.
В той самой сковороде поджарьте яблоки буквально пару минут, чтобы немного зарумянились. И затем также уберите в отдельную емкость. Все на той же поверхности, подливая масло, пожарьте в течение 5 минут лук. Затем выложите два предыдущих ингредиента.
Вместе куриная печень с яблоками и луком на сковороде тушатся около 7 минут. Активно их перемешивайте, чтобы продукты поделились ароматами друг с другом. Посолите и приправьте (хорошо подойдут мускатный орех и корицу), и подавайте на стол.
Куриная печень в кляре
Обжаренная в яичном кляре печень напоминает отбивные, но она гораздо более нежная.
Чтобы насладиться вкусом блюда, пригодятся следующие ингредиенты:
- четыреста граммов печени;
- одно яйцо;
- три столовые ложки муки;
- две столовые ложки масла.
В печени удалите пленки и частицы жира, нарежьте крупными ломтиками. Яйцо разбейте в небольшую миску и взболтайте. В другую емкость высыпьте муку, смешанную с солью и вашими любимыми специями. Опустите печень сначала в яичную массу, а затем в мучную. Подогрейте масло на сковороде и выложите на него куски субпродукта.
Готовьте блюдо на небольшом огне около 4 минут с каждой стороны. Очень вкусная такая куриная печень со сметаной и с картофельным пюре в качестве гарнира.