Чтобы тюльпаны красиво выглядели на клумбе и не болели, посадите их в яичные коробки.

С наступлением теплых весенних дней руки цветоводов сами тянутся к лопате - хочется поскорее сделать участок красивым. Одно из обязательных дел на клумбе в марте - это посев первоцветов. Но перед тем, как посадить тюльпаны, проверьте, не осталось ли у вас дома картонных коробок из-под яиц.

Яичные лотки, которые многие люди просто выбрасывают, на самом деле являются очень ценным материалом в садоводстве. Поэтому не спешите от них избавляться. Особенно если хотите сделать красивую, уникальную клумбу. Каждому цветоводу стоит запомнить, как посадить тюльпаны в яичные ячейки - это очень полезный трюк.

Как посадить тюльпаны в ячейки из-под яиц

Для начала разберем преимущества, которые дает посадка в яичные лотки. Если вырастить цветы таким образом, то они появятся равномерно, в четко установленном порядке, а не разрастутся по всему участку. Так вы можете сделать определенный цветочный "рисунок" на клумбе, без необходимости пересаживать луковицы.

Кроме того, есть еще одно очень важное преимущество такого способа. Картон естественным образом разделяют луковицы. Цветы, что садят в ячейки из-под яиц, растут равномерно, не давят друг на друга и имеют достаточно свободного места. А это снижает риск гниения корней. А еще благодаря картонному барьеру мыши не могут прогрызть луковицы.

Важно использовать на клумбе только натуральные картонные коробки, без пластиковых частей и узоров.

Вот как использовать яичные лотки в огороде и на клумбе: сначала перекопайте почву лопатой, очистите от камней и мусора. Если земля тяжелая, разбавьте ее песком или перегноем (тюльпаны любят легкий грунт).

Затем подумайте, какую форму хотите придать клумбе. Это могут быть как обычные ряды тюльпанов, так и необычные узоры - бабочки, волны, полумесяц и т.д. Вырежьте яичные лотки нужных очертаний. Сделайте углубления в земле и выложите в них коробки из-под яиц. Слегка вдавите в землю для закрепления.

Перед тем, как сажать тюльпаны, рекомендуется замочить сами луковицы на 2-3 часа в воде комнатной температуры. Это улучшит их укоренение и ускорит цветение.

В том, как посадить тюльпаны в яичные лотки, нет ничего сложного. В каждое углубление поместите по одной луковице и засыпьте землей. Слой почвы сверху должен быть примерно в 3 раза больше, чем высота головки. После посадки полейте грядки теплой водой.

Как использовать ячейки из-под яиц в огороде ещё

Список цветов, что можно посадить в яичные лотки, не ограничивается тюльпанами. В такие коробки также можно высаживать другие луковичные цветы - мускари, гиацинты, нарциссы, крокусы. Это очень эффективный способ, благодаря которому растения вырастают красивым ровным узором.

Еще яичные коробки являются естественным удобрением огорода. Разлагаясь в почве, они привлекают полезных для участка дождевых червей. А в долговременной перспективе улучшают структуру земли, делая ее более воздушной.

Фермеры часто используют яичные лотки для рассады овощей. Это очень удобная замена контейнера. В каждую ячейку сажают по 1 семечку. В результате ростки появляются на оптимальном расстоянии, не вытесняя друг друга. Такие саженцы легко отделить для пересадки в открытый грунт.

