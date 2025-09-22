Проверенная Steam игра опустошила криптокошелёк пользователя.

Латвийский геймер и стример Райво Плавниекс, известный как RastalandTV, собирал средства на лечение рака 4-й стадии, но потерял более 32 тысяч долларов после скачивания мошеннической игры BlockBlasters в Steam.

Игра представляла собой бесплатный ретро-платформер и почти два месяца числилась как "проверенный продукт" в магазине Valve. Всё изменилось в конце августа, когда в неё встроили криптодрейнер. С этого момента любое скачивание могло привести к краже данных и средств с криптокошелька.

У Плавниекса деньги исчезли прямо во время благотворительного стрима. Позже стало известно, что жертвами атаки стали сотни пользователей Steam. По разным данным, похищено от 150 тысяч долларов.

Видео дня

Расследователь ZachXBT сообщил о 261 пострадавшем аккаунте, тогда как исследовательская группа VXUnderground приводит число почти в 500. Хакеры якобы нацеливались на людей с крупными криптовалютными активами, отслеживая их через соцсети и предлагая попробовать игру.

Несмотря на потерю, RastalandTV не остался без поддержки: один криптоинфлюенсер перечислил ему 32,5 тысячи долларов чтобы компенсировать украденные средства.

Это уже не первый подобный случай. Ранее мы рассказывали, что в Steam нашли игру-вирус, которая притворялась реалистичным симулятором снайпера. Как оказалось, никакой игры не существует, а программа сразу ворует данные с компьютера.

Вас также могут заинтересовать новости: