Латвийский геймер и стример Райво Плавниекс, известный как RastalandTV, собирал средства на лечение рака 4-й стадии, но потерял более 32 тысяч долларов после скачивания мошеннической игры BlockBlasters в Steam.
Игра представляла собой бесплатный ретро-платформер и почти два месяца числилась как "проверенный продукт" в магазине Valve. Всё изменилось в конце августа, когда в неё встроили криптодрейнер. С этого момента любое скачивание могло привести к краже данных и средств с криптокошелька.
У Плавниекса деньги исчезли прямо во время благотворительного стрима. Позже стало известно, что жертвами атаки стали сотни пользователей Steam. По разным данным, похищено от 150 тысяч долларов.
Расследователь ZachXBT сообщил о 261 пострадавшем аккаунте, тогда как исследовательская группа VXUnderground приводит число почти в 500. Хакеры якобы нацеливались на людей с крупными криптовалютными активами, отслеживая их через соцсети и предлагая попробовать игру.
Несмотря на потерю, RastalandTV не остался без поддержки: один криптоинфлюенсер перечислил ему 32,5 тысячи долларов чтобы компенсировать украденные средства.
Это уже не первый подобный случай. Ранее мы рассказывали, что в Steam нашли игру-вирус, которая притворялась реалистичным симулятором снайпера. Как оказалось, никакой игры не существует, а программа сразу ворует данные с компьютера.