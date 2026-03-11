Картошка фри в аэрогриле почти не требует масла.

Аэрогриль или мультипечь - настоящая палочка-выручалочка для кулинаров, которые следят за качеством рациона и хотят уменьшить количество жиров. Этот вид техники обдувает пищу горячим воздухом, пропекая ее со всех сторон. Получается эффект, похожий на фритюр, но без необходимости лить тонны масла. Разнообразие блюд, что можно готовить в аэрогриле, не уступает рецептам для духовки.

Предлагаем запечь таким образом картофель - клубни получаются мягкими снаружи и с хрустящей корочкой. При этом масло практически не требуется, что сильно снижает калорийность блюда. И запомните совет: если картошка в аэрогриле не пропекается, можно сначала наполовину ее проварить. Также не стоит полностью загружать чашу мультипечки, поскольку это мешает циркуляции воздуха.

Картошка по-деревенски в аэрогриле

Такие клубни получаются хрустящими и рассыпчатыми, при этом с минимумом масла.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

четыре крупных картофеля;

столовая ложка масла;

чайная ложка специй для картошки;

два зубчика чеснока.

Также подготовьте пергамент для выпечки, чтобы не пачкать чашу.

Картошку почистите, промойте и нарежьте приблизительно одинаковыми брусочками. Обсушите ломтики бумажными салфетками - это нужно для хрустящей корочки. Всыпьте их в большую миску и перемешайте со специями, рубленым чесноком и ложкой масла.

Чашу аэрогриля застелите пергаментом и выложите брусочки не более, чем в один ряд. Выставьте температуру 210°. Сколько готовить картошку в аэрогриле - зависит от сорта и размера кусочков, но в среднем это 25-30 минут. В середине запекания переверните блюдо, а в конце попробуйте и при необходимости увеличьте время.

Картошка фри в аэрогриле

Приготовленная в мультипечи фри почти не отличается от классической, но при этом разрешается на диете.

Для приготовления понадобятся всего три продукта:

полкилограмма картофеля;

столовая ложка масла;

половина чайной ложки соли.

Картофель почистите, порубите соломкой и подсушите бумагой. Перемешайте ломтики с маслом и солью. Выложите в чашу с пергаментом. Запекается такая картошка в аэрогриле около 20 минут при 200°. Во процессе готовки нужно несколько раз перемешать блюдо для равномерной прожарки.

