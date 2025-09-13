Сиквел не будет супер проработанной RPG в духе Baldur’s Gate 3, говорит Ян Томас.

В Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 можно будет выбрать клан и пол героя, но полноценной ролевой песочницы со свободным распределением характеристик ждать не стоит. История будет заперта в в ясно расставленных рамках.

Нарративный директор проекта Ян Томас объяснил это решение изданию PCGamesN так: "Если вы рассказываете конкретную историю, нужен персонаж с определённой формой. Если дать игроку полный простор и пустить во все стороны, как сделать из него центр сюжета?"

В пример он привёл Baldur’s Gate 3, которая действительно даёт свободу и ощущается как целая ролевая вселенная. А вот Bloodlines 2, по его словам, больше похоже на модуль для настольной RPG, законченное приключение с заданными рамками.

Видео дня

Разработчики понимают, что игроки ждали скорее GTA с вампирами, с огромной картой и бесконечными возможностями. Но The Chinese Room делает акцент на другом: на определённом отрезке времени и месте, где история развивается по чётко заданным правилам.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что стали известны системные требования Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игра будет занимать всего 30 ГБ свободного места в хранилище.

Вас также могут заинтересовать новости: