Новая часть серии получила 86 баллов на Metacritic.

Silent Hill f стала первой за многие годы полноценной игрой серии легендарного хоррора, и критики восприняли её довольно тепло. На Metacritic игра получила 86 баллов, на OpenCritic - 84.

Сюжет называют мрачным и тяжёлым. История снова сосредоточена на героине с личными демонами, а заодно поднимает темы абьюза, жестокости и саморазрушения.

Многие критики советуют закрыть глаза на шероховатости вроде кринжовых диалогов ради того, чтобы прожить историю, полную неожиданных поворотов, которую лучше всего постигать в нескольких прохождениях.

Немало хвалят и дизайн монстров, и работу со звуком. В создании саундтрека участвовал Акира Ямаока, оригинальный композитор серии, так что знакомые мотивы усилили ощущение, что серия действительно вернулась домой.

Но не обошлось без спорных моментов, главные претензии касаются боевой системы. Оружие здесь ломается, а сражения проходят преимущественно в ближнем бою.

Кому-то такой подход показался интересным, но баги и неудачная камера в тесных пространствах раздражают. К тому же Silent Hill f делает слишком сильный акцент на боях, из-за чего впечатление от системы только портится. Пазлы тоже не всегда радуют, есть удачные загадки, но часть выглядит проходной.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился первый трейлер нового фильма по Silent Hill. Экранизация покажет события второй части.

